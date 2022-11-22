Последняя «Ласточка» приедет 11 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяки разозлились из-за отмены «Ласточек» из Перми в Екатеринбург с 12 декабря. Такое решение федеральной пассажирской компании породило большое количество обсуждений в соцсетях. И, в основном, в негативном ключе.

«Единственное нормальное, что в Перми было! Федеральная пригородная компания с рельсов слетела, видать. Мы столько раз семьей с детьми ездили! Всегда была полная. Это очень удобно и круто. Не отменяйте „Ласточку“, вы чего? Не хотят, чтобы пермяки ездили в Екатеринбург в аквапарк, музеи и на горки», — написала в соцсетях пермячка Татьяна Зырянова.

«По времени, когда „Ласточка“ возвращается в Пермь, — это был самый удобный поезд. Остальные либо рано едут, либо слишком поздно вечером», — написал Максим Соколов.

Похожих комментариев много. Кто-то жалеет, что «Ласточек» не будет, кто-то винит в этом пермскую власть. «Коммерсант — Прикамье» пишет, ссылаясь на пресс-службу Федеральной пассажирской компании, что решение об отмене поезда объяснили низкой рентабельностью: «С момента запуска поезда в декабре 2019 года по ноябрь 2022 года средняя заполненность „Ласточки“ была меньше половины и составляла всего 44%». URA.RU направило запрос властям Пермского края с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми запустили ветку, по которой поезда не ходили более 20 лет. Речь о втором пути перегона Кабельная — Левшино.

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