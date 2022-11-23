Бизнесмен создаст аналог ушедшего из РФ бренда Lush

23 ноября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Магазины бренда Oomph откроются уже в декабре Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Партнер ушедшего из России британского бренда косметики Lush Cosmetics Дмитрий Азаров создаст его аналог под новым названием. Об этом сообщает РБК. «Азаров запускает новую сеть, также специализирующуюся на продажах косметики ручной работы», — пишет издание. Магазины под брендом Oomph откроются в Москве на местах, ранее занимаемыми британской компанией уже в начале декабря. При этом сам Азаров поделился своими планами расширить линейку продукции. «В Lush, при всей любви к бренду, мы были ограничены общей мировой стратегией. В своем производстве мы планируем, к примеру, разработать специальную линейку для бани», — пояснил бизнесмен. О своих планах уйти с российского рынка британская косметическая сеть Lush сообщила еще в июле. При этом параллельный импорт продукции компании невозможен, так как ее владелец «ведет оптовую торговлю только со своими партнерами».

Партнер ушедшего из России британского бренда косметики Lush Cosmetics Дмитрий Азаров создаст его аналог под новым названием. Об этом сообщает РБК. «Азаров запускает новую сеть, также специализирующуюся на продажах косметики ручной работы», — пишет издание. Магазины под брендом Oomph откроются в Москве на местах, ранее занимаемыми британской компанией уже в начале декабря. При этом сам Азаров поделился своими планами расширить линейку продукции. «В Lush, при всей любви к бренду, мы были ограничены общей мировой стратегией. В своем производстве мы планируем, к примеру, разработать специальную линейку для бани», — пояснил бизнесмен. О своих планах уйти с российского рынка британская косметическая сеть Lush сообщила еще в июле. При этом параллельный импорт продукции компании невозможен, так как ее владелец «ведет оптовую торговлю только со своими партнерами».