Сеть Lush намерена закрыть все магазины в России

12 июля 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Косметическая сеть Lush закроет все магазины на территории России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины из-за проблем с поставками. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости. «О решении Lush закрыть свои магазины в России рассказали три консультанта рынка торговой недвижимости. По данным одного из них, владелец сети планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы», — говорится в материале. Источник, близкий к российской сети Lush, подтвердил, что компания находится в процессе ликвидации. «Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну», — рассказал он. При этом, по информации издания, схема поставок в рамках параллельного импорта в случае с Lush также не может быть использована. «Владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами», — пояснил источник. Многие компании ушли из России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, о продаже российского бизнеса заявили McDonald’s и KFC. В июле стало известно, что бренд спортивной одежды Nike окончательно уйдет из России в течение месяца. Юридическое лицо еще не ликвидировано, но процесс ликвидации уже идет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины из-за проблем с поставками. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости. «О решении Lush закрыть свои магазины в России рассказали три консультанта рынка торговой недвижимости. По данным одного из них, владелец сети планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы», — говорится в материале. Источник, близкий к российской сети Lush, подтвердил, что компания находится в процессе ликвидации. «Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну», — рассказал он. При этом, по информации издания, схема поставок в рамках параллельного импорта в случае с Lush также не может быть использована. «Владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами», — пояснил источник. Многие компании ушли из России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, о продаже российского бизнеса заявили McDonald’s и KFC. В июле стало известно, что бренд спортивной одежды Nike окончательно уйдет из России в течение месяца. Юридическое лицо еще не ликвидировано, но процесс ликвидации уже идет.