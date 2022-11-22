22 ноября 2022

Жители Ишима возмутились новогодним проектом РЖД

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Поезд Деда Мороза на станции Пермь 2. Пермь, поезд деда мороза
Жители Ишима критикуют работу «Поезда Деда Мороза» Фото:

Жители Ишима возмутились из-за того, что в их городе не остановится поезд с Дедом Морозом, который ездит по России в канун Нового года. Об этом сообщили жители муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

«А наши дети что, не хотят увидеть Деда Мороза? Тоже хотим праздник! Ишим всегда все стороной обходят, в Ишиме же нет детей, зачем им это смотреть», — делятся жители в местной группе «Ишим пере Подслушано».

Проект «Поезд Деда Мороза» организован компанией «РЖД» совместно с правительством Вологодской области. В этом году поезд впервые совершит остановку в Тюмени — он прибудет на вокзал 28 ноября в 15:40.

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Жители Ишима возмутились из-за того, что в их городе не остановится поезд с Дедом Морозом, который ездит по России в канун Нового года. Об этом сообщили жители муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». «А наши дети что, не хотят увидеть Деда Мороза? Тоже хотим праздник! Ишим всегда все стороной обходят, в Ишиме же нет детей, зачем им это смотреть», — делятся жители в местной группе «Ишим пере Подслушано». Проект «Поезд Деда Мороза» организован компанией «РЖД» совместно с правительством Вологодской области. В этом году поезд впервые совершит остановку в Тюмени — он прибудет на вокзал 28 ноября в 15:40.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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