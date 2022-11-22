Губернатор ХМАО сообщила о мерах поддержки беженцам Херсона и Запорожья

Югра готова принять любое количество беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что в округе не делят беженцев по областям, прибывших из районов проведения СВО в рамках оказания социальной поддержки. Об этом глава округа заявила во время ежегодной пресс-конференции.

«Сопровождение одинаковое. Это все, что связано с установлением статуса, внедрение в экономику, трудоустройство и оформление соответствующих документов. Все, что связано с образованием, здравоохранением — все это в пакете [помощи] для людей. Мы готовы принять столько, сколько потребуется людей и оказать по одному стандарту помощь необходимую в таких ситуациях», — сообщила Комарова.

Всего же сначала проведения специальной военной операции округ принял более 3 тысяч беженцев, и треть из них — дети. На данный момент в центрах по приему беженцев проживает 373 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принять сотни беженцев с Донбасса. В правительстве сообщили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.