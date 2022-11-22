Тюменского воспитателя будут судить за смерть ребенка в детском саду

Воспитателю грозит до трех лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Воспитатель детского сада из Тобольска пойдет под суд из-за смерти ребенка в дошкольном учреждении. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Женщине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«По версии следствия, 19 сентября во время утренней прогулки воспитанников младшей группы на территории детского сада, обвиняемая не обеспечила должного внимания за детьми. В связи с чем двухлетний ребенок погиб в детском домике-беседке», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в деском саду Тобольска погибла двухлетняя девочка. В ходе осмотра тела ребенка телесных повреждений на нем обнаружено не было.

В управлении СК добавили, что расследование по уголовному делу завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание, которое грозит воспитателю — три года лишения свободы.