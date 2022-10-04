04 октября 2022

Курганский сенатор назначен зампредседателя комитета по обороне при Совфеде. Фото

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Муратова назначили зампредседателя комитета по обороне при Совфеде Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов избран заместителем председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ. Соответствующая информация представлена в открытых данных сайта Совфеда РФ.

«Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Сергей Муратов назначен заместителем председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопаности», — указано на сайте Совфеда, решение было принято накануне. До этого Муратов являлся членом комитета.

Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года в политических кругах заговорили о том, что сенатора Сергея Муратова готовятся назначить зампредседателя комитета по обороне и безопасности. По словам одного из источников URA.RU, Муратова присмотрели на данный пост из-за его реального опыта работы в оборонной промышленности.

Решение о смене должности Муратова было принято в комитете накануне

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов избран заместителем председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ. Соответствующая информация представлена в открытых данных сайта Совфеда РФ. «Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Сергей Муратов назначен заместителем председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопаности», — указано на сайте Совфеда, решение было принято накануне. До этого Муратов являлся членом комитета. Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года в политических кругах заговорили о том, что сенатора Сергея Муратова готовятся назначить зампредседателя комитета по обороне и безопасности. По словам одного из источников URA.RU, Муратова присмотрели на данный пост из-за его реального опыта работы в оборонной промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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