Курганскому сенатору прочат новый пост в Совете Федерации

24 августа 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов может стать заместителем председателя комитета СФ по обороне и безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации (СФ) Курганскую область, может стать заместителем председателя комитета по обороне и безопасности. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из политических кругов. Муратов подчеркнул, что слышит об этом впервые. «Говорят, что кандидатуру Муратова рассматривают на должность заместителя председателя комитета СФ по обороне и безопасности. Сейчас он является простым членом комитета», — отметил один из инсайдеров. Другой источник из политического окружения уверен, что курганского политика присмотрели на это место, учитывая его реальный опыт работы в оборонной промышленности. «Сейчас в комитете почти все — бывшие силовики. Они знают много про безопасность, но в рамках измененной политической и военной обстановки в стране, в руководстве нужен знаток вооружений. Человек, который понимает, что нужно нынешней оборонке и как ей помочь», — добавил источник. Сенатор Сергей Муратов заявил URA.RU, что впервые слышит о подобных разговорах. На официальном сайте верхней палаты российского парламента указано, что у председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Бондарева три первых заместителя и два зама. По открытым данным, в сентябре этого года истекают полномочия сенатора Александра Ракитина, который является первым замом председателя оборонного комитета. При этом политик может остаться в Совете Федерации и на своей должности. Глава Карелии Артур Парфенчиков (Ракитин представляет в СФ этот регион) предложил его кандидатуру на пост сенатора. Инсайдеры добавили, что, скорее всего, Муратов на посту зампредседателя комитета может заменить в комитете Сергея Аренина. У политика в следующем месяце также заканчиваются полномочия. И его кандидатуру не выдвинули на пост сенатора от Саратовской области. В пресс-службе Совета Федерации попросили направить редакционный запрос. Он был отправлен. Там ответили, что ответы на заданные вопросы можно найти на сайте Совета Федерации. Муратов представляет Курганскую область в Совете Федерации с 2020 года. Его кандидатуру на этот пост предложил губернатор области Вадим Шумков. Позже его поддержали и депутаты областной думы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации (СФ) Курганскую область, может стать заместителем председателя комитета по обороне и безопасности. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из политических кругов. Муратов подчеркнул, что слышит об этом впервые. «Говорят, что кандидатуру Муратова рассматривают на должность заместителя председателя комитета СФ по обороне и безопасности. Сейчас он является простым членом комитета», — отметил один из инсайдеров. Другой источник из политического окружения уверен, что курганского политика присмотрели на это место, учитывая его реальный опыт работы в оборонной промышленности. «Сейчас в комитете почти все — бывшие силовики. Они знают много про безопасность, но в рамках измененной политической и военной обстановки в стране, в руководстве нужен знаток вооружений. Человек, который понимает, что нужно нынешней оборонке и как ей помочь», — добавил источник. Сенатор Сергей Муратов заявил URA.RU, что впервые слышит о подобных разговорах. На официальном сайте верхней палаты российского парламента указано, что у председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Бондарева три первых заместителя и два зама. По открытым данным, в сентябре этого года истекают полномочия сенатора Александра Ракитина, который является первым замом председателя оборонного комитета. При этом политик может остаться в Совете Федерации и на своей должности. Глава Карелии Артур Парфенчиков (Ракитин представляет в СФ этот регион) предложил его кандидатуру на пост сенатора. Инсайдеры добавили, что, скорее всего, Муратов на посту зампредседателя комитета может заменить в комитете Сергея Аренина. У политика в следующем месяце также заканчиваются полномочия. И его кандидатуру не выдвинули на пост сенатора от Саратовской области. В пресс-службе Совета Федерации попросили направить редакционный запрос. Он был отправлен. Там ответили, что ответы на заданные вопросы можно найти на сайте Совета Федерации. Муратов представляет Курганскую область в Совете Федерации с 2020 года. Его кандидатуру на этот пост предложил губернатор области Вадим Шумков. Позже его поддержали и депутаты областной думы.