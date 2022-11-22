Проблемой женщины-инвалида из ЯНАО занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку по информации URA.RU Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Прокуратура ЯНАО проводит проверку по информации агентства, что жительница Ноябрьска не может переехать из квартиры, в которой проживает по договору социального найма, из-за проблем со здоровьем, при этом мэрия настоятельно просит покинуть жилье. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.

«С учетом информации, имеющейся на сайте URA.RU, прокуратура инициировала проверку. Запрос направлен в департамент имущественных отношений», — ответили агентству в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что женщина-инвалид из Ноябрьска не может переехать из квартиры по соцнайму из-за проблем со здоровьем, при этом администрация просит ее покинуть жилье. Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый взял на контроль жилищный вопрос женщины.