22 ноября 2022

Проблемой женщины-инвалида из ЯНАО занялась прокуратура

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура начала проверку по информации URA.RU Фото:
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Прокуратура ЯНАО проводит проверку по информации агентства, что жительница Ноябрьска не может переехать из квартиры, в которой проживает по договору социального найма, из-за проблем со здоровьем, при этом мэрия настоятельно просит покинуть жилье. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.

«С учетом информации, имеющейся на сайте URA.RU, прокуратура инициировала проверку. Запрос направлен в департамент имущественных отношений», — ответили агентству в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что женщина-инвалид из Ноябрьска не может переехать из квартиры по соцнайму из-за проблем со здоровьем, при этом администрация просит ее покинуть жилье. Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый взял на контроль жилищный вопрос женщины.

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Прокуратура ЯНАО проводит проверку по информации агентства, что жительница Ноябрьска не может переехать из квартиры, в которой проживает по договору социального найма, из-за проблем со здоровьем, при этом мэрия настоятельно просит покинуть жилье. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «С учетом информации, имеющейся на сайте URA.RU, прокуратура инициировала проверку. Запрос направлен в департамент имущественных отношений», — ответили агентству в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что женщина-инвалид из Ноябрьска не может переехать из квартиры по соцнайму из-за проблем со здоровьем, при этом администрация просит ее покинуть жилье. Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый взял на контроль жилищный вопрос женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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