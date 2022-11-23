Мурашко раскрыл, сколько врачей не хватает в России

Мурашко: в больницах не хватает от 25 до 50 тысяч работников

23 ноября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Нехватка рабочих мест чаще всего наблюдается в сельской местности, сообщает Мурашко Фото: Владимир Андреев © URA.RU На данный момент наблюдается дефицит кадров в здравоохранении. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Дефицит кадров по врачам — около 25 тысяч человек, 25-26 (тысяч), в пределах. По среднему медперсоналу — в пределах 50 тысяч, это дефицит, который сегодня есть. Он не критичный, но он важный», — поделился Мурашко в ходе правительственного часа в Государственной думе. Также он подчеркнул, что нехватка рабочих мест чаще всего наблюдается в звене здравоохранения и в сельской медицине. В городских стационарах такого дефицита нет. Ранне Мурашко уже сообщал об остром дефиците кадров в этой сфере, делая акцент на терапевтах. Летом губернатор Пермского края Дмитрий Манохин рассказал, как его регион борется с нехваткой кадров в больницах.

На данный момент наблюдается дефицит кадров в здравоохранении. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Дефицит кадров по врачам — около 25 тысяч человек, 25-26 (тысяч), в пределах. По среднему медперсоналу — в пределах 50 тысяч, это дефицит, который сегодня есть. Он не критичный, но он важный», — поделился Мурашко в ходе правительственного часа в Государственной думе. Также он подчеркнул, что нехватка рабочих мест чаще всего наблюдается в звене здравоохранения и в сельской медицине. В городских стационарах такого дефицита нет. Ранне Мурашко уже сообщал об остром дефиците кадров в этой сфере, делая акцент на терапевтах. Летом губернатор Пермского края Дмитрий Манохин рассказал, как его регион борется с нехваткой кадров в больницах.