Глава депобразования ХМАО поставил точку в вопросе о форме для учителей

Власти ХМАО не рассматривают ввод единой формы для школьников и учителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., дренин алексей
Власти ХМАО не рассматривают ввод единой школьной формы Фото:

Власти ХМАО не рассматривают возможность вводить форму для школьных учителей или единую форму для всех школьников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ип науки ХМАО Алексей Дренин.

«Этот вопрос не обсуждается. Министр это недавно озвучил публично как намерение, но больше ничего не происходило. Сейчас форма — полномочия самой школы. В большинстве школ она есть, но не единая для всех, а у каждой школы своя», — сказал Дренин.

Заявление о планах ввести в России единую школьную форму озвучил во время «правительственного часа» в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов. После этого в социальных сетях региона разразились бурные обсуждения такого предложения.

Ранее URA.RU писало, что руководство сургутской школы №29 запретило мальчикам носить длинные волосы, а девочкам — заметный макияж, красить ногти в яркие цвета и пирсинг. Кроме этого, каждый ученик учреждения обязан носить школьную форму соответствующего образца.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Власти ХМАО не рассматривают возможность вводить форму для школьных учителей или единую форму для всех школьников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ип науки ХМАО Алексей Дренин. «Этот вопрос не обсуждается. Министр это недавно озвучил публично как намерение, но больше ничего не происходило. Сейчас форма — полномочия самой школы. В большинстве школ она есть, но не единая для всех, а у каждой школы своя», — сказал Дренин. Заявление о планах ввести в России единую школьную форму озвучил во время «правительственного часа» в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов. После этого в социальных сетях региона разразились бурные обсуждения такого предложения. Ранее URA.RU писало, что руководство сургутской школы №29 запретило мальчикам носить длинные волосы, а девочкам — заметный макияж, красить ногти в яркие цвета и пирсинг. Кроме этого, каждый ученик учреждения обязан носить школьную форму соответствующего образца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...