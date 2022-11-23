Глава депобразования ХМАО поставил точку в вопросе о форме для учителей

Власти ХМАО не рассматривают ввод единой формы для школьников и учителей

23 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО не рассматривают ввод единой школьной формы Фото: Алексей Андронов © URA.RU Власти ХМАО не рассматривают возможность вводить форму для школьных учителей или единую форму для всех школьников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ип науки ХМАО Алексей Дренин. «Этот вопрос не обсуждается. Министр это недавно озвучил публично как намерение, но больше ничего не происходило. Сейчас форма — полномочия самой школы. В большинстве школ она есть, но не единая для всех, а у каждой школы своя», — сказал Дренин. Заявление о планах ввести в России единую школьную форму озвучил во время «правительственного часа» в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов. После этого в социальных сетях региона разразились бурные обсуждения такого предложения. Ранее URA.RU писало, что руководство сургутской школы №29 запретило мальчикам носить длинные волосы, а девочкам — заметный макияж, красить ногти в яркие цвета и пирсинг. Кроме этого, каждый ученик учреждения обязан носить школьную форму соответствующего образца.

Власти ХМАО не рассматривают возможность вводить форму для школьных учителей или единую форму для всех школьников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ип науки ХМАО Алексей Дренин. «Этот вопрос не обсуждается. Министр это недавно озвучил публично как намерение, но больше ничего не происходило. Сейчас форма — полномочия самой школы. В большинстве школ она есть, но не единая для всех, а у каждой школы своя», — сказал Дренин. Заявление о планах ввести в России единую школьную форму озвучил во время «правительственного часа» в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов. После этого в социальных сетях региона разразились бурные обсуждения такого предложения. Ранее URA.RU писало, что руководство сургутской школы №29 запретило мальчикам носить длинные волосы, а девочкам — заметный макияж, красить ногти в яркие цвета и пирсинг. Кроме этого, каждый ученик учреждения обязан носить школьную форму соответствующего образца.