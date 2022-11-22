Губернатор ХМАО предложила учредить новую премию

Губернатор ХМАО уверена, что номинанты на премию найдутся
Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила создать премию «Герой Югры». Соответствующее заявление она сделала во время ежегодной пресс-конференции главы Югры.
«Внесу предложение — давайте назначим премию „Герой Югры“. Подумайте об этом. Я уверена, что номинанты у нас будут», — отметила Наталья Комарова.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.
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