22 ноября 2022

Губернатор ХМАО предложила учредить новую премию

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Губернатор ХМАО уверена, что номинанты на премию найдутся Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила создать премию «Герой Югры». Соответствующее заявление она сделала во время ежегодной пресс-конференции главы Югры.

«Внесу предложение — давайте назначим премию „Герой Югры“. Подумайте об этом. Я уверена, что номинанты у нас будут», — отметила Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила создать премию «Герой Югры». Соответствующее заявление она сделала во время ежегодной пресс-конференции главы Югры. «Внесу предложение — давайте назначим премию „Герой Югры“. Подумайте об этом. Я уверена, что номинанты у нас будут», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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