Губернатор ХМАО предложила учредить новую премию

23 ноября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО уверена, что номинанты на премию найдутся Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила создать премию «Герой Югры». Соответствующее заявление она сделала во время ежегодной пресс-конференции главы Югры. «Внесу предложение — давайте назначим премию „Герой Югры“. Подумайте об этом. Я уверена, что номинанты у нас будут», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила создать премию «Герой Югры». Соответствующее заявление она сделала во время ежегодной пресс-конференции главы Югры. «Внесу предложение — давайте назначим премию „Герой Югры“. Подумайте об этом. Я уверена, что номинанты у нас будут», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.