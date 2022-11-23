Российские военные уничтожили группу диверсантов в Запорожской области

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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, резервисты, стрельба из пулемета
Потери со стороны ВСУ составили 40 человек, сообщает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила разведывательную группу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации.

«В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа», — сообщается в telegram-канале Минобороны.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. В ходе нее по результатам референдумов были присоединены к России четыре территории: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В ноябре российские войска перегруппировались на левый берег Днепра в районе Херсона.

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Армия России уничтожила разведывательную группу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации. «В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. В ходе нее по результатам референдумов были присоединены к России четыре территории: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В ноябре российские войска перегруппировались на левый берег Днепра в районе Херсона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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