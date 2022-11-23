Российские военные уничтожили группу диверсантов в Запорожской области

23 ноября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Потери со стороны ВСУ составили 40 человек, сообщает Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила разведывательную группу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации. «В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. В ходе нее по результатам референдумов были присоединены к России четыре территории: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В ноябре российские войска перегруппировались на левый берег Днепра в районе Херсона.

Армия России уничтожила разведывательную группу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации. «В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. В ходе нее по результатам референдумов были присоединены к России четыре территории: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В ноябре российские войска перегруппировались на левый берег Днепра в районе Херсона.