Пермский край получит больше 1,2 млрд на расселение аварийного жилья

Деньги на расселение старых домов выделит Фонд развития территорий
Фонд развития территорий одобрил заявку Пермского края на субсидию для расселение аварийного жилья. Речь идет о домах, которые признали непригодными для проживания до 1 января 2017 года.
«Пермский край получит из средств Фонда ЖКХ 382,9 млн рублей на этапе 2022—2023 годов, а также 860,35 млн рублей на этапе 2023—2024 годов», — сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Всего правительство РФ ранее приняло решение выделить в 2022 году из резервного фонда 24 млрд рублей 43 регионам. Как ранее сообщало URA.RU, в 2021 году в Перми расселили 48,8 тысяч кв. м. аварийного жилья.
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