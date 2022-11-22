22 ноября 2022

Пермский край получит больше 1,2 млрд на расселение аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, деревянный дом, барак, аварийный дом, двухэтажка, ветхое жилье, реновация
Деньги на расселение старых домов выделит Фонд развития территорий Фото:

Фонд развития территорий одобрил заявку Пермского края на субсидию для расселение аварийного жилья. Речь идет о домах, которые признали непригодными для проживания до 1 января 2017 года.

«Пермский край получит из средств Фонда ЖКХ 382,9 млн рублей на этапе 2022—2023 годов, а также 860,35 млн рублей на этапе 2023—2024 годов», — сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Всего правительство РФ ранее приняло решение выделить в 2022 году из резервного фонда 24 млрд рублей 43 регионам. Как ранее сообщало URA.RU, в 2021 году в Перми расселили 48,8 тысяч кв. м. аварийного жилья.

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Фонд развития территорий одобрил заявку Пермского края на субсидию для расселение аварийного жилья. Речь идет о домах, которые признали непригодными для проживания до 1 января 2017 года. «Пермский край получит из средств Фонда ЖКХ 382,9 млн рублей на этапе 2022—2023 годов, а также 860,35 млн рублей на этапе 2023—2024 годов», — сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ. Всего правительство РФ ранее приняло решение выделить в 2022 году из резервного фонда 24 млрд рублей 43 регионам. Как ранее сообщало URA.RU, в 2021 году в Перми расселили 48,8 тысяч кв. м. аварийного жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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