Тюменцам грозит опасность от последствий ядерного взрыва

Радиация из эпицентра подземного взрыва может загрязнить землю и воду, которую употребляют тюменцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы рискуют потреблять радиоактивную воду из-за близкого расположения водозабора к эпицентру мирного ядерного взрыва, проведенного в 70 километрах от областной столицы 55 лет назад. Об этом говорится в информации, представленной на сайте Общественной палаты Тюменской области.

«В 25 км от эпицентра мирного ядерного подземного взрыва „Тавда“, произведенного в 1967 году в 70 километрах от Тюмени по Велижанскому тракту (в районе поселка Чугунаево), находятся скважины водозабора, на 40% обеспечивающего Тюмень и некоторые населенные пункты района. Продолжение его эксплуатации может привести к поступлению радиоактивной воды к забоям скважин, осуществляющим водоснабжение города и прилегающих районов», — говорится в информации, представленной на сайте Общественной палаты региона.

Документ подписан председателем группы экологического контроля ОП ТО Альбертом Фахрутдиновым. В нем он ссылается на отчет Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены, письма госкорпорации «Росатом» и Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В документах говорится, что «Тавда» является потенциальным источником опасности. Бурение в ее районе может стать причиной радиоактивного загрязнения. Объект необходимо геологически реабилитировать, установить вблизи него границы горного отвода и определить организацию, которая будет вести мониторинг.

Общественники направили в правительство области письмо с просьбой предусмотреть деньги на эти цели в бюджете. URA.RU адресовало запрос властям региона, с просьбой пояснить существующую ситуацию, складывающуюся вблизи «Тавды». Ответ ожидается.