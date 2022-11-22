22 ноября 2022

В Кургане десятки домов остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Часть курганцев из-за аварии остались без холодной воды (архивное фото) Фото:

В Кургане из аварии на водопроводе по улице Коли Мяготина холодную воду отключили в десятках домов, зданиях детского сада и Центра медицины катастроф. Об этом сообщает компания «Водный Союз» в своем telegram-канале.

«В связи с аварией на сетях водопровода по улице Коли Мяготина,134 без ХВС остались следующие адреса:- ул. К.Мяготина,128, 132, 134, 136, 138, 140, 153, 155, 159, 161 (детский сад), 161А, 163А,165А, 167, 169; ул. Ленина,44, 48А,48Б; ул. Пушкина,183, 185, 187, 189», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. По улице Станционной нет воды в Центре медицины катастроф (60А) и центре гигиены (62А).

Ранее URA.RU писало, что из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации в Кургане происходят частые коммунальные аварии. «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей направили в этом году.

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В Кургане из аварии на водопроводе по улице Коли Мяготина холодную воду отключили в десятках домов, зданиях детского сада и Центра медицины катастроф. Об этом сообщает компания «Водный Союз» в своем telegram-канале. «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Коли Мяготина,134 без ХВС остались следующие адреса:- ул. К.Мяготина,128, 132, 134, 136, 138, 140, 153, 155, 159, 161 (детский сад), 161А, 163А,165А, 167, 169; ул. Ленина,44, 48А,48Б; ул. Пушкина,183, 185, 187, 189», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. По улице Станционной нет воды в Центре медицины катастроф (60А) и центре гигиены (62А). Ранее URA.RU писало, что из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации в Кургане происходят частые коммунальные аварии. «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей направили в этом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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