В Евросоюзе заявили о полной замене российского газа

Европейский союз полностью заместил российский газ. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента.
«Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России. Сейчас поставки идут благодаря СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надежных источников», — заявила она во время трансляции сессии, которая велась на сайте Еврокомиссии.
После начала РФ специальной военной операции на территории Украины западные страны ввели против России санкции. Среди них были меры по постепенному отказу от российского газа. В ответ на это Россия стала продавать газ в Европу только за рубли. Из-за антироссийских санкций Европе предрекли глубокий кризис, сообщает Life.
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Европейский союз полностью заместил российский газ. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента. «Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России. Сейчас поставки идут благодаря СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надежных источников», — заявила она во время трансляции сессии, которая велась на сайте Еврокомиссии. После начала РФ специальной военной операции на территории Украины западные страны ввели против России санкции. Среди них были меры по постепенному отказу от российского газа. В ответ на это Россия стала продавать газ в Европу только за рубли. Из-за антироссийских санкций Европе предрекли глубокий кризис, сообщает Life.