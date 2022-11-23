В Евросоюзе заявили о полной замене российского газа

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Европа полностью отказалась от российского газа, сообщает Еврокомиссия Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европейский союз полностью заместил российский газ. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента.

«Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России. Сейчас поставки идут благодаря СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надежных источников», — заявила она во время трансляции сессии, которая велась на сайте Еврокомиссии.

После начала РФ специальной военной операции на территории Украины западные страны ввели против России санкции. Среди них были меры по постепенному отказу от российского газа. В ответ на это Россия стала продавать газ в Европу только за рубли. Из-за антироссийских санкций Европе предрекли глубокий кризис, сообщает Life.

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Европейский союз полностью заместил российский газ. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента. «Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России. Сейчас поставки идут благодаря СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надежных источников», — заявила она во время трансляции сессии, которая велась на сайте Еврокомиссии. После начала РФ специальной военной операции на территории Украины западные страны ввели против России санкции. Среди них были меры по постепенному отказу от российского газа. В ответ на это Россия стала продавать газ в Европу только за рубли. Из-за антироссийских санкций Европе предрекли глубокий кризис, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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