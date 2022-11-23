В новом пакете санкций Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального совета Швейцарии.
«В дополнение к принятым мерам Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию. Оно частично распространяется и на Украину по причинам швейцарского нейтралитета», об этом сообщается на сайте совета.
Начиная с 23 ноября Федеральный совет Швейцарии примет оставшиеся меры недавно введенного восьмого европейского пакета санкций. Среди них: введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничение закупок на продукцию черной металлургии и аэрокосмической.
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. В ответ на это страны Запада стали вводить против России санкции. Однако «обратный эффект» от антироссийских санкций уже работает. В ноябре США смягчили санкции против РФ ради безопасности полетов, сообщает «Ридус».
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В новом пакете санкций Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального совета Швейцарии. «В дополнение к принятым мерам Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию. Оно частично распространяется и на Украину по причинам швейцарского нейтралитета», об этом сообщается на сайте совета. Начиная с 23 ноября Федеральный совет Швейцарии примет оставшиеся меры недавно введенного восьмого европейского пакета санкций. Среди них: введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничение закупок на продукцию черной металлургии и аэрокосмической. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. В ответ на это страны Запада стали вводить против России санкции. Однако «обратный эффект» от антироссийских санкций уже работает. В ноябре США смягчили санкции против РФ ради безопасности полетов, сообщает «Ридус».