Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине

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Швейцария вводит эмбарго на поставки оружия против Украины из-за швейцарского нейтралитета Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В новом пакете санкций Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального совета Швейцарии.

«В дополнение к принятым мерам Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию. Оно частично распространяется и на Украину по причинам швейцарского нейтралитета», об этом сообщается на сайте совета.

Начиная с 23 ноября Федеральный совет Швейцарии примет оставшиеся меры недавно введенного восьмого европейского пакета санкций. Среди них: введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничение закупок на продукцию черной металлургии и аэрокосмической.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. В ответ на это страны Запада стали вводить против России санкции. Однако «обратный эффект» от антироссийских санкций уже работает. В ноябре США смягчили санкции против РФ ради безопасности полетов, сообщает «Ридус».

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В новом пакете санкций Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального совета Швейцарии. «В дополнение к принятым мерам Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию. Оно частично распространяется и на Украину по причинам швейцарского нейтралитета», об этом сообщается на сайте совета. Начиная с 23 ноября Федеральный совет Швейцарии примет оставшиеся меры недавно введенного восьмого европейского пакета санкций. Среди них: введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничение закупок на продукцию черной металлургии и аэрокосмической. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. В ответ на это страны Запада стали вводить против России санкции. Однако «обратный эффект» от антироссийских санкций уже работает. В ноябре США смягчили санкции против РФ ради безопасности полетов, сообщает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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