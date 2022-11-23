Российский танкист спас свой экипаж из горящей машины. Видео

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Командир танка спас механика из горящей машины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танкист армии России спас свой экипаж из горящего танка. Об этом URA.RU рассказал командир танка с позывным «Макс».

«После четвертого выстрела ВСУ в нас попали. Наводчика выкинуло из люка в башне. Танк начал неадекватно себя вести. Механик кричит, что танк горит», — сообщает «Максим».

Механик не мог сам вылезти из-за особого расположения башни. В том состоянии она заблокировала открытие люка. Наводчик с позывным «Кася» вместе с «Максом» уже выбрались. После этого по танку было совершенно 2 прилета.

Для освобождения механика необходимо было поднять пушку, которая к тому моменту уже придавила люк. «Макс» не побоялся огня. Он залез через люк наводчика, поднял пушку вверх и вытянул механика. Он был весь обгоревшим. После того как бойцы покинули танк его разнесло на куски — рванул боекомплект. Механик выжил и проходит лечение.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе нее к России по результатам референдумов присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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Танкист армии России спас свой экипаж из горящего танка. Об этом URA.RU рассказал командир танка с позывным «Макс». «После четвертого выстрела ВСУ в нас попали. Наводчика выкинуло из люка в башне. Танк начал неадекватно себя вести. Механик кричит, что танк горит», — сообщает «Максим». Механик не мог сам вылезти из-за особого расположения башни. В том состоянии она заблокировала открытие люка. Наводчик с позывным «Кася» вместе с «Максом» уже выбрались. После этого по танку было совершенно 2 прилета. Для освобождения механика необходимо было поднять пушку, которая к тому моменту уже придавила люк. «Макс» не побоялся огня. Он залез через люк наводчика, поднял пушку вверх и вытянул механика. Он был весь обгоревшим. После того как бойцы покинули танк его разнесло на куски — рванул боекомплект. Механик выжил и проходит лечение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе нее к России по результатам референдумов присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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