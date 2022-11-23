Российский танкист спас свой экипаж из горящей машины. Видео 23 ноября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 + Командир танка спас механика из горящей машины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танкист армии России спас свой экипаж из горящего танка. Об этом URA.RU рассказал командир танка с позывным «Макс». «После четвертого выстрела ВСУ в нас попали. Наводчика выкинуло из люка в башне. Танк начал неадекватно себя вести. Механик кричит, что танк горит», — сообщает «Максим». Механик не мог сам вылезти из-за особого расположения башни. В том состоянии она заблокировала открытие люка. Наводчик с позывным «Кася» вместе с «Максом» уже выбрались. После этого по танку было совершенно 2 прилета. Для освобождения механика необходимо было поднять пушку, которая к тому моменту уже придавила люк. «Макс» не побоялся огня. Он залез через люк наводчика, поднял пушку вверх и вытянул механика. Он был весь обгоревшим. После того как бойцы покинули танк его разнесло на куски — рванул боекомплект. Механик выжил и проходит лечение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе нее к России по результатам референдумов присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Танкист армии России спас свой экипаж из горящего танка. Об этом URA.RU рассказал командир танка с позывным «Макс». «После четвертого выстрела ВСУ в нас попали. Наводчика выкинуло из люка в башне. Танк начал неадекватно себя вести. Механик кричит, что танк горит», — сообщает «Максим». Механик не мог сам вылезти из-за особого расположения башни. В том состоянии она заблокировала открытие люка. Наводчик с позывным «Кася» вместе с «Максом» уже выбрались. После этого по танку было совершенно 2 прилета. Для освобождения механика необходимо было поднять пушку, которая к тому моменту уже придавила люк. «Макс» не побоялся огня. Он залез через люк наводчика, поднял пушку вверх и вытянул механика. Он был весь обгоревшим. После того как бойцы покинули танк его разнесло на куски — рванул боекомплект. Механик выжил и проходит лечение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе нее к России по результатам референдумов присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям