ФСБ ликвидировала диверсантов в Воронежской области

ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области. Ее готовили сторонники националистов, сообщили в спецслужбе.
«На территории Воронежской области пресечена попытка диверсии на военных и энергетических объектах. Ее готовили члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
При задержании главарь диверсионной группы и два его сообщника были уничтожены, поскольку пытались оказать сопротивление оперативникам. При обысках у злоумышленников изъяты два самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления бомб и средства связи. Тайник был оборудован на кораине Воронежа.
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ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области. Ее готовили сторонники националистов, сообщили в спецслужбе. «На территории Воронежской области пресечена попытка диверсии на военных и энергетических объектах. Ее готовили члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. При задержании главарь диверсионной группы и два его сообщника были уничтожены, поскольку пытались оказать сопротивление оперативникам. При обысках у злоумышленников изъяты два самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления бомб и средства связи. Тайник был оборудован на кораине Воронежа.