ФСБ ликвидировала диверсантов в Воронежской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, сву, взрывное устройство, бомба
У злоумышленников изъяты два самодельных взрывных устройства (фото из архива) Фото:

ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области. Ее готовили сторонники националистов, сообщили в спецслужбе.

«На территории Воронежской области пресечена попытка диверсии на военных и энергетических объектах. Ее готовили члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

При задержании главарь диверсионной группы и два его сообщника были уничтожены, поскольку пытались оказать сопротивление оперативникам. При обысках у злоумышленников изъяты два самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления бомб и средства связи. Тайник был оборудован на кораине Воронежа.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области. Ее готовили сторонники националистов, сообщили в спецслужбе. «На территории Воронежской области пресечена попытка диверсии на военных и энергетических объектах. Ее готовили члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. При задержании главарь диверсионной группы и два его сообщника были уничтожены, поскольку пытались оказать сопротивление оперативникам. При обысках у злоумышленников изъяты два самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления бомб и средства связи. Тайник был оборудован на кораине Воронежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...