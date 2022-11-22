При пожаре в тюменской многоэтажке пострадал человек

23 ноября 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Площадь возгорания составила один квадратный метр Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени в доме №67 по ул. Волгоградской вечером произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. В происшествии пострадал один человек. «Вызов поступил в дежурную часть в 20:16. Было привлечено три единицы пожарной техники, 10 человек личного состава. Несмотря на минимальную площадь возгорания — 1 квадратный метр — пострадал один человек», — рассказали в ведомстве. По словам спасателей, пострадавший передан службе скорой помощи. В настоящее время пожар ликвидирован.

В Тюмени в доме №67 по ул. Волгоградской вечером произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. В происшествии пострадал один человек. «Вызов поступил в дежурную часть в 20:16. Было привлечено три единицы пожарной техники, 10 человек личного состава. Несмотря на минимальную площадь возгорания — 1 квадратный метр — пострадал один человек», — рассказали в ведомстве. По словам спасателей, пострадавший передан службе скорой помощи. В настоящее время пожар ликвидирован.