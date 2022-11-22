22 ноября 2022

При пожаре в тюменской многоэтажке пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Площадь возгорания составила один квадратный метр Фото:

В Тюмени в доме №67 по ул. Волгоградской вечером произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. В происшествии пострадал один человек.

«Вызов поступил в дежурную часть в 20:16. Было привлечено три единицы пожарной техники, 10 человек личного состава. Несмотря на минимальную площадь возгорания — 1 квадратный метр — пострадал один человек», — рассказали в ведомстве.

По словам спасателей, пострадавший передан службе скорой помощи. В настоящее время пожар ликвидирован.

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В Тюмени в доме №67 по ул. Волгоградской вечером произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. В происшествии пострадал один человек. «Вызов поступил в дежурную часть в 20:16. Было привлечено три единицы пожарной техники, 10 человек личного состава. Несмотря на минимальную площадь возгорания — 1 квадратный метр — пострадал один человек», — рассказали в ведомстве. По словам спасателей, пострадавший передан службе скорой помощи. В настоящее время пожар ликвидирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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