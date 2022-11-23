На месте аварии работают экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Массовое ДТП произошло в Копейске (Челябинская область), в результате чего пострадали четыре человека. Авария произошла на въезде в город, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«ДТП произошло вечером 23 ноября. По предварительным данным, автомобили, движущиеся в попутном направлении, столкнулись между собой в районе проспекта Победы, 71. После этого они выехали на встречную полосу, где столкнулись еще с тремя автомобилями», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии травмы получили четыре человека. На месте работают два экипажа ДПС. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что спасатели произвели отключение аккумулятора. Судя по фотографиям, которые в соцсетях публикуют очевидцы, в аварию попали автомобиль «Яндекс.Еда», микроавтобус и несколько легковых автомобилей.

В июне в Копейске произошло массовое ДТП, в результате чего один из автомобилей загорелся, а другой чуть не сбил толпу пешеходов на тротуаре. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал.

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