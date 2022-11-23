В ЯНАО в детском саду установят более 50 видеокамер

Помимо видеокамер, на входе будет работать система распознавания лиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован рассказала о системе безопасности в новом детском саду «Ладушки». В нем установлена система распознавания лиц и более 50 видеокамер снаружи и внутри здания. Соответсвующий пост мэр разместила в своем личном tekegram-канале.

«С героиней „Честного маршрута с Губернатором“ Анастасией Поповой оценили качество работ в новом детском саду „Ладушки“. Подход к безопасности серьезный: системы распознавания лиц на входах и более 50 видеокамер внутри и снаружи», — говорится в новости.

Елена Молдован отметила, что на сегодняшний день завершается монтаж инженерного оборудования. Помимо этого, шкафчики для одежды оборудованы сушильными камерами. Для детей будет работать бассейн, театральная студия, сенсорный комплекс, отделение хорового вокала и раннего физического развития. Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО выполнили поручение губернатора Дмитрия Артюхова по строительству детских садов. В рамках нацпроекта «Демография» в округе возвели 22 новых детских сада.