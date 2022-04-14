Власти ЯНАО выполнили план Артюхова по строительству детсадов

15 апреля 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

В ЯНАО построили 22 детсада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО выполнили поручение губернатора Дмитрия Артюхова по строительству детских садов. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, очередь в детские сады в регионе ликвидирована. «Завершили нашу большую программу по строительству детских садов. Благодаря этому округ досрочно выполнил поручение президента обеспечить всех детей до трех лет местами в яслях. Особенно важно, что новые современные детские сады появились не только в городах, но и в отдаленных поселках. И все наши дети получили равные возможности для развития», — сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. В рамках нацпроекта «Демография» в округе возвели 22 новых детских сада. На данный момент два детских сада на 173 и 180 мест строятся в Надыме и на 230 мест в Муравленко. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что строительство дошкольных учреждений является важнейшей задачей в округе. После завершения строительства 22 детсадов планируется строительство 25 новых школ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Власти ЯНАО выполнили поручение губернатора Дмитрия Артюхова по строительству детских садов. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, очередь в детские сады в регионе ликвидирована. «Завершили нашу большую программу по строительству детских садов. Благодаря этому округ досрочно выполнил поручение президента обеспечить всех детей до трех лет местами в яслях. Особенно важно, что новые современные детские сады появились не только в городах, но и в отдаленных поселках. И все наши дети получили равные возможности для развития», — сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. В рамках нацпроекта «Демография» в округе возвели 22 новых детских сада. На данный момент два детских сада на 173 и 180 мест строятся в Надыме и на 230 мест в Муравленко. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что строительство дошкольных учреждений является важнейшей задачей в округе. После завершения строительства 22 детсадов планируется строительство 25 новых школ.