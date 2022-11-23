В ЯНАО ищут психиатра-нарколога на зарплату в 300 тысяч рублей

Врачу обещают платить от 101 453 до 300 301 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В психоневрологический диспансер Ноябрьска (ЯНАО) ищут завотделением врача психиатра-нарколога со стажем работы не менее пяти лет на зарплату в 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте окружного департамента здравоохранения.

«Заведующий отделением медицинской реабилитации для лиц с наркологическим расстройством врач-психиатр-нарколог на зарплату от 101 453 до 300 301 рублей. Требования к кандидату: специальность „Лечебное дело“, либо „Педиатрия“. Действующий сертификат или аккредитация по специальности „Психиатрия-наркология“. Наличие справки об отсутствии судимости», — говорится в сообщении.

Всего в Ноябрьский психоневрологический диспансер требуется пять специалистов. Так, врачу-психотерапевту обещают зарплату от 76 221 до 248 177 рублей. Врачу судебно-психиатрическому эксперту готовы платить от 82 319 до 231 714 рублей. Детскому участковому врачу-психиатру предлагают от 79 270 до 228 665 рублей. Врач функциональной диагностики — от 76 221 до 226 616 рублей.

Ранее сообщалось, что в медучреждение в село Красноселькупского района искали специалиста на зарплату в 213 тысяч рублей. Тогда от врача требовалось высшее образование и стаж не меньше трех лет.