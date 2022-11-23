Пашинян отказался подписать декларацию на саммите ОДКБ

24 ноября 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Пашинян отказался подписывать декларацию СКБ ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ). Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра страны Никола Пашиняна. «Проект „Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения“ недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — сказал он во время заседания. Пашинян объяснил свою позицию отсутствием в документе политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении. По словам премьер-министра, азербайджанцы «оккупировали» порядка 140 квадратных метров территории республики. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Также перестрелки между Арменией и Азербайджаном происходили 6 ноября. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что договор между Баку и Ереваном должен быть устойчивым и жизнеспособным. Он также заверил, что Армения остается в ОДКБ.

Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ). Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра страны Никола Пашиняна. «Проект „Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения“ недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — сказал он во время заседания. Пашинян объяснил свою позицию отсутствием в документе политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении. По словам премьер-министра, азербайджанцы «оккупировали» порядка 140 квадратных метров территории республики. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Также перестрелки между Арменией и Азербайджаном происходили 6 ноября. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что договор между Баку и Ереваном должен быть устойчивым и жизнеспособным. Он также заверил, что Армения остается в ОДКБ.