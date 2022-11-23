Песков: Армения остается в ОДКБ

23 ноября 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Песков заверил, что Армения остается в ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам саммита в Ереване. «Останется. Мероприятие, несмотря на всю сложность, несмотря на то, что говорили лидеры в ходе своих выступлений, не все удалось согласовать, ОДКБ, это мероприятие подтвердило лишний раз <…> востребованность и жизнеспособность ОДКБ», — заявил Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита отказался от подписания проекта декларации Совета коллективной безопасности и проекта о совместных мерах по оказанию помощи его стране, передает MK . Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания ОДКБ предположил, что организация будет существовать только при успехе России в спецоперации на Украине. В то же время президент РФ Владимир Путин поддержал идею оснащения ОДКБ современным вооружением.

Армения остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам саммита в Ереване. «Останется. Мероприятие, несмотря на всю сложность, несмотря на то, что говорили лидеры в ходе своих выступлений, не все удалось согласовать, ОДКБ, это мероприятие подтвердило лишний раз <…> востребованность и жизнеспособность ОДКБ», — заявил Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита отказался от подписания проекта декларации Совета коллективной безопасности и проекта о совместных мерах по оказанию помощи его стране, передает MK. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания ОДКБ предположил, что организация будет существовать только при успехе России в спецоперации на Украине. В то же время президент РФ Владимир Путин поддержал идею оснащения ОДКБ современным вооружением.