В Кремле оценили перспективы заключения мира между Арменией и Азербайджаном до конца года

Песков: мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть устойчивым и жизнеспособным

23 ноября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Песков указал на важность мирного соглашения между Баку и Ереваном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Никто не пытается приурочить заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном к конкретным датам. Гораздо важнее его жизнеспособность и устойчивость. Об этом заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URTA.RU. «Никто не пытается приурочить заключение такого сложного договора к конкретным датам. Это было бы неверно. Главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом», — сказал песков по итогам саммита в Ереване.

Никто не пытается приурочить заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном к конкретным датам. Гораздо важнее его жизнеспособность и устойчивость. Об этом заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URTA.RU. «Никто не пытается приурочить заключение такого сложного договора к конкретным датам. Это было бы неверно. Главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом», — сказал песков по итогам саммита в Ереване.