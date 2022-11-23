В Кремле оценили перспективы заключения мира между Арменией и Азербайджаном до конца года

Песков указал на важность мирного соглашения между Баку и Ереваном
Никто не пытается приурочить заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном к конкретным датам. Гораздо важнее его жизнеспособность и устойчивость. Об этом заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URTA.RU.
«Никто не пытается приурочить заключение такого сложного договора к конкретным датам. Это было бы неверно. Главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом», — сказал песков по итогам саммита в Ереване.
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