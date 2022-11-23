В Кремле оценили перспективы заключения мира между Арменией и Азербайджаном до конца года

Песков: мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть устойчивым и жизнеспособным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков указал на важность мирного соглашения между Баку и Ереваном Фото:

Никто не пытается приурочить заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном к конкретным датам. Гораздо важнее его жизнеспособность и устойчивость. Об этом заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URTA.RU.

«Никто не пытается приурочить заключение такого сложного договора к конкретным датам. Это было бы неверно. Главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом», — сказал песков по итогам саммита в Ереване.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Никто не пытается приурочить заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном к конкретным датам. Гораздо важнее его жизнеспособность и устойчивость. Об этом заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URTA.RU. «Никто не пытается приурочить заключение такого сложного договора к конкретным датам. Это было бы неверно. Главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом», — сказал песков по итогам саммита в Ереване.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...