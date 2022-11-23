Переговоры в ЕС по потолку цен на нефть РФ зашли в тупик

24 ноября 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Переговоры могут быть перенесены на 24 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европейского союза не смогли договорится по установлению потолка цен на российскую нефть. Об этом говорится в материале Bloomberg. Переговоры между странами Европейского союза касательно установления потолка цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером (23 ноября, — прим. URA.RU), поскольку, по словам людей, знакомых с этим вопросом, представители государств начали расходится во мнениях относительно того, как разработать этот план, передает агентство. «Мы ищем способы, как это может работать […], чтобы это было эффективно, в то же время избегая неудобств для стран Европейского союза», — сообщил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам. Уточняется, что переговоры будут перенесены на 24 ноября, если соглашение так и не будет достигнуто. Ранее ЕС смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Уточняется, что ограничение цен может быть установлено в интервале 40-60 долларов за баррель.

Страны Европейского союза не смогли договорится по установлению потолка цен на российскую нефть. Об этом говорится в материале Bloomberg. Переговоры между странами Европейского союза касательно установления потолка цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером (23 ноября, — прим. URA.RU), поскольку, по словам людей, знакомых с этим вопросом, представители государств начали расходится во мнениях относительно того, как разработать этот план, передает агентство. «Мы ищем способы, как это может работать […], чтобы это было эффективно, в то же время избегая неудобств для стран Европейского союза», — сообщил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам. Уточняется, что переговоры будут перенесены на 24 ноября, если соглашение так и не будет достигнуто. Ранее ЕС смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Уточняется, что ограничение цен может быть установлено в интервале 40-60 долларов за баррель.