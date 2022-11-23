23 ноября 2022

Переговоры в ЕС по потолку цен на нефть РФ зашли в тупик

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Переговоры могут быть перенесены на 24 ноября Фото:
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Страны Европейского союза не смогли договорится по установлению потолка цен на российскую нефть. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Переговоры между странами Европейского союза касательно установления потолка цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером (23 ноября, — прим. URA.RU), поскольку, по словам людей, знакомых с этим вопросом, представители государств начали расходится во мнениях относительно того, как разработать этот план, передает агентство. «Мы ищем способы, как это может работать […], чтобы это было эффективно, в то же время избегая неудобств для стран Европейского союза», — сообщил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам. Уточняется, что переговоры будут перенесены на 24 ноября, если соглашение так и не будет достигнуто.

Ранее ЕС смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Уточняется, что ограничение цен может быть установлено в интервале 40-60 долларов за баррель.

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Страны Европейского союза не смогли договорится по установлению потолка цен на российскую нефть. Об этом говорится в материале Bloomberg. Переговоры между странами Европейского союза касательно установления потолка цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером (23 ноября, — прим. URA.RU), поскольку, по словам людей, знакомых с этим вопросом, представители государств начали расходится во мнениях относительно того, как разработать этот план, передает агентство. «Мы ищем способы, как это может работать […], чтобы это было эффективно, в то же время избегая неудобств для стран Европейского союза», — сообщил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам. Уточняется, что переговоры будут перенесены на 24 ноября, если соглашение так и не будет достигнуто. Ранее ЕС смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Уточняется, что ограничение цен может быть установлено в интервале 40-60 долларов за баррель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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