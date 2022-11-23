В Тюмени при пожаре погиб человек

24 ноября 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

Вечером в Заречном микрорайоне произошел пожар Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Тюмени в Заречном микрорайоне произошел пожаре. Есть погибший. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Вызов о пожаре поступил в 22:32. Горел одноэтажный частный дом на улице Бийской, 45а. Пламя удалось потушить в течение сорока минут», — рассказали в ведомстве корреспондентам 72.ru. Там же добавили, что один человек погиб. Его личность устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в многоэтажном доме произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.

В Тюмени в Заречном микрорайоне произошел пожаре. Есть погибший. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Вызов о пожаре поступил в 22:32. Горел одноэтажный частный дом на улице Бийской, 45а. Пламя удалось потушить в течение сорока минут», — рассказали в ведомстве корреспондентам 72.ru. Там же добавили, что один человек погиб. Его личность устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в многоэтажном доме произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.