В Тюмени при пожаре погиб человек

Вечером в Заречном микрорайоне произошел пожар
В Тюмени в Заречном микрорайоне произошел пожаре. Есть погибший. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Вызов о пожаре поступил в 22:32. Горел одноэтажный частный дом на улице Бийской, 45а. Пламя удалось потушить в течение сорока минут», — рассказали в ведомстве корреспондентам 72.ru.
Там же добавили, что один человек погиб. Его личность устанавливается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в многоэтажном доме произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.
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