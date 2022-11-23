23 ноября 2022
22 ноября 2022

В Тюмени при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
Вечером в Заречном микрорайоне произошел пожар Фото:

В Тюмени в Заречном микрорайоне произошел пожаре. Есть погибший. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Вызов о пожаре поступил в 22:32. Горел одноэтажный частный дом на улице Бийской, 45а. Пламя удалось потушить в течение сорока минут», — рассказали в ведомстве корреспондентам 72.ru.

Там же добавили, что один человек погиб. Его личность устанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в многоэтажном доме произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.

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В Тюмени в Заречном микрорайоне произошел пожаре. Есть погибший. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Вызов о пожаре поступил в 22:32. Горел одноэтажный частный дом на улице Бийской, 45а. Пламя удалось потушить в течение сорока минут», — рассказали в ведомстве корреспондентам 72.ru. Там же добавили, что один человек погиб. Его личность устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в многоэтажном доме произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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