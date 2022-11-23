23 ноября 2022
22 ноября 2022

В ЯНАО кочевникам упростят вертолетные перевозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, ямкин сергей
Ямкин рассказал об изменениях в региональном законе, которые улучшать жизнь тундровиков Фото:

Законодательное собрание ЯНАО планирует на заседании 24 ноября утвердить поправки в региональный закон, которые сделают вертолетные перевозки для кочевников доступнее. Об этом рассказал председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин на своей личной странице в telegram-канале.

«Завтра Законодательное Собрание планирует утвердить поправки в региональный закон, которые позволят экипажам вертолетов, выполняющих полеты по государственным контрактам, брать на борт тундровиков. Это касается случаев их выезда в населенные пункты для получения медицинских, образовательных и иных социальных услуг, либо возвращения к местам кочевий», — говорится в новости.

Ямкин отметил, что работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Минтранс РФ и Минздрав РФ дали положительное заключение по соответствующим корректировкам в федеральных документах.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО обсудит проблемы тундровиков на совете старейшин. Дмитрий Артюхов отправился в тундру, чтобы ближе понять культуру, быт народов Севера и обсудить с ними вопросы по улучшению жизни.

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Законодательное собрание ЯНАО планирует на заседании 24 ноября утвердить поправки в региональный закон, которые сделают вертолетные перевозки для кочевников доступнее. Об этом рассказал председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин на своей личной странице в telegram-канале. «Завтра Законодательное Собрание планирует утвердить поправки в региональный закон, которые позволят экипажам вертолетов, выполняющих полеты по государственным контрактам, брать на борт тундровиков. Это касается случаев их выезда в населенные пункты для получения медицинских, образовательных и иных социальных услуг, либо возвращения к местам кочевий», — говорится в новости. Ямкин отметил, что работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Минтранс РФ и Минздрав РФ дали положительное заключение по соответствующим корректировкам в федеральных документах. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО обсудит проблемы тундровиков на совете старейшин. Дмитрий Артюхов отправился в тундру, чтобы ближе понять культуру, быт народов Севера и обсудить с ними вопросы по улучшению жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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