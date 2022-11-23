В ЯНАО кочевникам упростят вертолетные перевозки

24 ноября 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Ямкин рассказал об изменениях в региональном законе, которые улучшать жизнь тундровиков Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Законодательное собрание ЯНАО планирует на заседании 24 ноября утвердить поправки в региональный закон, которые сделают вертолетные перевозки для кочевников доступнее. Об этом рассказал председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин на своей личной странице в telegram-канале. «Завтра Законодательное Собрание планирует утвердить поправки в региональный закон, которые позволят экипажам вертолетов, выполняющих полеты по государственным контрактам, брать на борт тундровиков. Это касается случаев их выезда в населенные пункты для получения медицинских, образовательных и иных социальных услуг, либо возвращения к местам кочевий», — говорится в новости. Ямкин отметил, что работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Минтранс РФ и Минздрав РФ дали положительное заключение по соответствующим корректировкам в федеральных документах. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО обсудит проблемы тундровиков на совете старейшин. Дмитрий Артюхов отправился в тундру, чтобы ближе понять культуру, быт народов Севера и обсудить с ними вопросы по улучшению жизни.

Законодательное собрание ЯНАО планирует на заседании 24 ноября утвердить поправки в региональный закон, которые сделают вертолетные перевозки для кочевников доступнее. Об этом рассказал председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин на своей личной странице в telegram-канале. «Завтра Законодательное Собрание планирует утвердить поправки в региональный закон, которые позволят экипажам вертолетов, выполняющих полеты по государственным контрактам, брать на борт тундровиков. Это касается случаев их выезда в населенные пункты для получения медицинских, образовательных и иных социальных услуг, либо возвращения к местам кочевий», — говорится в новости. Ямкин отметил, что работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Минтранс РФ и Минздрав РФ дали положительное заключение по соответствующим корректировкам в федеральных документах. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО обсудит проблемы тундровиков на совете старейшин. Дмитрий Артюхов отправился в тундру, чтобы ближе понять культуру, быт народов Севера и обсудить с ними вопросы по улучшению жизни.