Губернатор ЯНАО обсудит проблемы тундровиков на совете старейшин

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправляется в тундру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что отправляется в тундру, где собирается принять участие в совете старейшин и обсудить вопросы по улучшению жизни тундровиков. Видео с заявлением губернатора размещено в telegram-канале «Пул 89».

«Ближайшие дни проведу [у тундровиков], постараюсь ближе понять культуру, быт наших драгоценных народов Севера. Мы решили, проведем совет старейшин — глав семей на родной их земле. Обсудим вопросы, как мы должны дальше улучшать жизнь наших северян», — сказал Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатора ЯНАО и главу Ямальского района Андрея Кугаевского пригласили в гости тундровики. Артюхов пообещал семье Пыририко воспользоваться их приглашением.