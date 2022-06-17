17 июня 2022
16 июня 2022

Губернатор ЯНАО обсудит проблемы тундровиков на совете старейшин

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправляется в тундру Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что отправляется в тундру, где собирается принять участие в совете старейшин и обсудить вопросы по улучшению жизни тундровиков. Видео с заявлением губернатора размещено в telegram-канале «Пул 89».

«Ближайшие дни проведу [у тундровиков], постараюсь ближе понять культуру, быт наших драгоценных народов Севера. Мы решили, проведем совет старейшин — глав семей на родной их земле. Обсудим вопросы, как мы должны дальше улучшать жизнь наших северян», — сказал Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатора ЯНАО и главу Ямальского района Андрея Кугаевского пригласили в гости тундровики. Артюхов пообещал семье Пыририко воспользоваться их приглашением.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что отправляется в тундру, где собирается принять участие в совете старейшин и обсудить вопросы по улучшению жизни тундровиков. Видео с заявлением губернатора размещено в telegram-канале «Пул 89». «Ближайшие дни проведу [у тундровиков], постараюсь ближе понять культуру, быт наших драгоценных народов Севера. Мы решили, проведем совет старейшин — глав семей на родной их земле. Обсудим вопросы, как мы должны дальше улучшать жизнь наших северян», — сказал Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатора ЯНАО и главу Ямальского района Андрея Кугаевского пригласили в гости тундровики. Артюхов пообещал семье Пыририко воспользоваться их приглашением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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