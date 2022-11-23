Выборы нового декана журфака УрФУ сломали давнюю традицию

Решение о новом главе факультета журналистики УрФУ примет ректор Виктор Кокшаров

Определились два фаворита на пост декана факультета журналистики УрФУ Фото: Размик Закарян © URA.RU

Выборы нового руководителя факультета журналистики УрФУ, прошедшие 23 ноября, обернулись сенсацией. Впервые отборочная комиссия не поддержала мнение зрителей, присутствовавших на защите программ кандидатов. По итогам голосования зала победителем стал экс-главред информационного агентства URA.RU Иван Некрасов, а выборщики поддержали начальника пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максима Кассандрова. Окончательное решение о декане в ближайшие дни примет ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«В начале следующей недели выйдет приказ ректора с фамилией нового руководителя департамента. <…> По итогам публичных защит [первое место занял] Иван Некрасов. Отборочная комиссия большинством голосов поддержала Максима Кассандрова», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале УрФУ.

Решение отборочной комиссии стало неожиданностью. В предыдущие годы на выборах деканов комиссия выборщиков никогда не оппонировала мнению зала и поддерживала того же кандидата, что и общественность. Впервые позиции разошлись. Другой сюрприз — результат зрительского голосования за доцента Любовь Третьякову, которая заняла лишь третье место. До дня выборов ее называли одним из фаворитов на пост.

С начала голосования Кассандрова не относили к основным претендентам. Более того, за две недели до дня голосования он заявился на должность доцента, несмотря на то, что у него нет ученой степени.

Всего за кресло руководителя журфака боролись четыре человека. Это бывший главный редактор информационного агентства URA.RU Иван Некрасов, глава пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров, руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова и доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова.

23 ноября они представили свои программы развития журфака перед участниками голосования, а после каждый смог оценить кандидата по четырем критериям и выставить баллы. Процесс подсчета голосов проходил в закрытом формате. Ни кандидатов, ни их представителей не пустили на процедуру.