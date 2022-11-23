Курганец хотел вернуть СССР, призывая захватить власть

Сторонник возврата к СССР размещал запрещенные посты в соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Курганской области, который продвигал идеи возврата к СССР, обвинили в публичных призывах к экстремисткой деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«В отношении активиста продвижения идей возврата к СССР возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ подозреваемый размещал материалы, содержащие по заключению экспертизы информацию, побуждающую к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенных по социальному признаку», — рассказали в пресс-службе.

46-летнего жителя региона обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). До этого мужчина размещал в интернете материалы с призывами к насильственному захвату властных полномочий и изменению конституционного строя России.

Ранее в Кургане представители регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал убивать представителей власти. Посты мужчины нашли в интернете.