23 ноября 2022

Курганец хотел вернуть СССР, призывая захватить власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест, коммунисты
Сторонник возврата к СССР размещал запрещенные посты в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Жителя Курганской области, который продвигал идеи возврата к СССР, обвинили в публичных призывах к экстремисткой деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«В отношении активиста продвижения идей возврата к СССР возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ подозреваемый размещал материалы, содержащие по заключению экспертизы информацию, побуждающую к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенных по социальному признаку», — рассказали в пресс-службе.

46-летнего жителя региона обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). До этого мужчина размещал в интернете материалы с призывами к насильственному захвату властных полномочий и изменению конституционного строя России.

Ранее в Кургане представители регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал убивать представителей власти. Посты мужчины нашли в интернете.

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Жителя Курганской области, который продвигал идеи возврата к СССР, обвинили в публичных призывах к экстремисткой деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «В отношении активиста продвижения идей возврата к СССР возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ подозреваемый размещал материалы, содержащие по заключению экспертизы информацию, побуждающую к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенных по социальному признаку», — рассказали в пресс-службе. 46-летнего жителя региона обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). До этого мужчина размещал в интернете материалы с призывами к насильственному захвату властных полномочий и изменению конституционного строя России. Ранее в Кургане представители регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал убивать представителей власти. Посты мужчины нашли в интернете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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