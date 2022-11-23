Жители ЯНАО устроили в гараже подпольное казино

Мужчинам придется заплатить по 100 тыс рублей за подпольное казино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое жителей Надыма (ЯНАО) устроили в гараже подпольное казино. Мужчины в выходные дни проводили азартные игры, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Судом установлено, что в период времени с апреля 2020 г. по апрель 2021 г. мужчины осуществляли деятельность по организации и проведению азартных игр. С этой целью в гараже, принадлежащем одному из злоумышленников, в выходные дни проводилась противоправная деятельность», — говорится в сообщении.

Ямальцев признали виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Им назначили два года условного лишения свободы, а также каждому придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель ХМАО в ЯНАО организовал подпольное казино. Тогда мужчине удалось заработать на этом более 8,5 миллионов рублей.