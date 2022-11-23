23 ноября 2022
22 ноября 2022

Жители ЯНАО устроили в гараже подпольное казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчинам придется заплатить по 100 тыс рублей за подпольное казино Фото:

Двое жителей Надыма (ЯНАО) устроили в гараже подпольное казино. Мужчины в выходные дни проводили азартные игры, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Судом установлено, что в период времени с апреля 2020 г. по апрель 2021 г. мужчины осуществляли деятельность по организации и проведению азартных игр. С этой целью в гараже, принадлежащем одному из злоумышленников, в выходные дни проводилась противоправная деятельность», — говорится в сообщении.

Ямальцев признали виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Им назначили два года условного лишения свободы, а также каждому придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель ХМАО в ЯНАО организовал подпольное казино. Тогда мужчине удалось заработать на этом более 8,5 миллионов рублей.

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Двое жителей Надыма (ЯНАО) устроили в гараже подпольное казино. Мужчины в выходные дни проводили азартные игры, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Судом установлено, что в период времени с апреля 2020 г. по апрель 2021 г. мужчины осуществляли деятельность по организации и проведению азартных игр. С этой целью в гараже, принадлежащем одному из злоумышленников, в выходные дни проводилась противоправная деятельность», — говорится в сообщении. Ямальцев признали виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Им назначили два года условного лишения свободы, а также каждому придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что житель ХМАО в ЯНАО организовал подпольное казино. Тогда мужчине удалось заработать на этом более 8,5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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