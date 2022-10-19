Житель ХМАО организовал подпольное казино в ЯНАО 19 октября 2022 в 09:59 Размер текста - 17 + Подозреваемому удалось заработать с подпольного казино больше 8,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель ХМАО организовал в Ноябрьске (ЯНАО) подпольное казино. Как сообщает управление окружного СКР, подозреваемому удалось извлечь с незаконного дохода больше 8,5 млн рублей. «По данным следствия, в городе Ноябрьске, в 2021 году мужчина незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, получив от незаконной деятельности более 8,5 млн рублей. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, с извлечением дохода в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на данный момент следователи уточняют все материалы дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Работа направлена на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ранее сообщалось, что московский предприниматель открыл в Тарко-Сале две точки подпольного игорного бизнеса. Тогда владельца организации признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр. Предприятие оштрафовали на 800 тыс. Житель ХМАО организовал в Ноябрьске (ЯНАО) подпольное казино. Как сообщает управление окружного СКР, подозреваемому удалось извлечь с незаконного дохода больше 8,5 млн рублей. «По данным следствия, в городе Ноябрьске, в 2021 году мужчина незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, получив от незаконной деятельности более 8,5 млн рублей. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, с извлечением дохода в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на данный момент следователи уточняют все материалы дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Работа направлена на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ранее сообщалось, что московский предприниматель открыл в Тарко-Сале две точки подпольного игорного бизнеса. Тогда владельца организации признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр. Предприятие оштрафовали на 800 тыс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям