Bloomberg: Евросоюз смягчил санкции, ограничивающие цены на российскую нефть

Европейский союз смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Евросоюз предложил ввести 45-дневный переход к введению ограничений. Льготный период будет применен к нефти, загруженной до даты вступления санкций (5 декабря) и разгруженной до 19 января», — сообщает агентство, ссылаясь на документ ЕС.
Также Евросоюз введет ограничения, которые запретят компаниям оказывать услуги в перевозке российской нефти, если ее цена будет выше согласованного порога. В случае нарушений суднам запретят транспортировку нефти и нефтепродуктов в течение 90 дней с даты выгрузки.
Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. В США заявляли, что намерены установить стоимость нефти на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия откажется от сотрудничества со странами, поддержавшими потолок цен.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Европейский союз смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Евросоюз предложил ввести 45-дневный переход к введению ограничений. Льготный период будет применен к нефти, загруженной до даты вступления санкций (5 декабря) и разгруженной до 19 января», — сообщает агентство, ссылаясь на документ ЕС. Также Евросоюз введет ограничения, которые запретят компаниям оказывать услуги в перевозке российской нефти, если ее цена будет выше согласованного порога. В случае нарушений суднам запретят транспортировку нефти и нефтепродуктов в течение 90 дней с даты выгрузки. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. В США заявляли, что намерены установить стоимость нефти на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия откажется от сотрудничества со странами, поддержавшими потолок цен.