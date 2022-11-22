22 ноября 2022

Bloomberg: Евросоюз смягчил санкции, ограничивающие цены на российскую нефть

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Евросоюз предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен на нефть Фото:
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Европейский союз смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Евросоюз предложил ввести 45-дневный переход к введению ограничений. Льготный период будет применен к нефти, загруженной до даты вступления санкций (5 декабря) и разгруженной до 19 января», — сообщает агентство, ссылаясь на документ ЕС.

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Также Евросоюз введет ограничения, которые запретят компаниям оказывать услуги в перевозке российской нефти, если ее цена будет выше согласованного порога. В случае нарушений суднам запретят транспортировку нефти и нефтепродуктов в течение 90 дней с даты выгрузки.

Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. В США заявляли, что намерены установить стоимость нефти на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия откажется от сотрудничества со странами, поддержавшими потолок цен.

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Европейский союз смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Евросоюз предложил ввести 45-дневный переход к введению ограничений. Льготный период будет применен к нефти, загруженной до даты вступления санкций (5 декабря) и разгруженной до 19 января», — сообщает агентство, ссылаясь на документ ЕС. Также Евросоюз введет ограничения, которые запретят компаниям оказывать услуги в перевозке российской нефти, если ее цена будет выше согласованного порога. В случае нарушений суднам запретят транспортировку нефти и нефтепродуктов в течение 90 дней с даты выгрузки. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. В США заявляли, что намерены установить стоимость нефти на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия откажется от сотрудничества со странами, поддержавшими потолок цен.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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