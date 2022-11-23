В Челябинске возник транспортный коллапс из-за снега и метели

Жители жалуются, что не могут добраться до работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске общественный и легковой транспорт утром 24 ноября встал в километровые пробки. Читатели URA.RU пожаловались, что опаздывают на работу и движение на ключевых дорогах города сильно затруднено.

«Стоим в маршрутке в центре города и месим снег. Движение очень затруднено. На некоторых участках есть небольшие ДТП, которые и без того осложняют дорогу. Еле двигаемся и на работу опаздываем», — рассказал URA.RU читатель.

Слова собеседника подтверждает сервис Яндекс Пробки. Сложная дорожная ситуация наблюдается с раннего утра. На момент опубликования статьи сервис показывает многокилометровые пробки в 8 баллов на всех центральных автомагистралях Челябинска.

В мэрии Челябинска заявляют, что подрядчики Комитета дорожного хозяйства в усиленном режиме выполняют работы по расчистке дорожной сети от снега. Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах.

На трассе М5 «Урал» в Челябинской области от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан также введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта. Ограничение введено с 7:30 до 14:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями.