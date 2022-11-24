Экономист Качалов: Европа не сможет заменить газ из РФ на американский

24 ноября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Американский газ сильно ограничен, а российский нет, заявил Игорь Качалов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европе не удастся заметить сжиженный природный газ (СПГ) из России на американский по ряду причин. Об этом заявил экономист Игорь Качалов. «У Америки нет объемов, чтобы полностью заменить российское топливо. Наше преимущество в том, что американский газ сильно ограничен, а российский нет», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Качалова. Экономист отметил, что российский и американский газ совершенно разные. И кроме того, СПГ нельзя просто взять с танкера и закачать в старый трубопровод. «Необходимо создать другую технологическую инфраструктуру, на что понадобятся время и деньги», — добавил он. Газовый кризис в Европе обострился после введения западом антироссийских санкций. Bloomberg сообщал, что ЕС намерен развивать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт природного газа из России.

Европе не удастся заметить сжиженный природный газ (СПГ) из России на американский по ряду причин. Об этом заявил экономист Игорь Качалов. «У Америки нет объемов, чтобы полностью заменить российское топливо. Наше преимущество в том, что американский газ сильно ограничен, а российский нет», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Качалова. Экономист отметил, что российский и американский газ совершенно разные. И кроме того, СПГ нельзя просто взять с танкера и закачать в старый трубопровод. «Необходимо создать другую технологическую инфраструктуру, на что понадобятся время и деньги», — добавил он. Газовый кризис в Европе обострился после введения западом антироссийских санкций. Bloomberg сообщал, что ЕС намерен развивать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт природного газа из России.