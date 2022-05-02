Bloomberg: Европа нашла замену российскому газу

03 мая 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Европейский союз намерен развивать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт природного газа из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа», — сообщает агентство со ссылкой на проект документа Евросоюза. Еврокомиссия может принять решение о развитии взаимоотношений с африканскими странами уже к концу мая, уточняется в статье. Ранее сообщалось, что Запад загнал себя в ловушку из-за антироссийских санкций. По данным Bloomberg, Европа уже сократила потребление российского газа в три раза. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС сможет отказаться от импорта российских энергоресурсов к концу 2022 года. Страны Евросоюза решили отказаться от нефти и газа из России из-за спецоперации Москвы на Украине. Многие государства также ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их.