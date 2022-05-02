02 мая 2022

Bloomberg: Европа нашла замену российскому газу

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Евросоюз собирается заменить российский газ африканским, сообщает Bloomberg Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз намерен развивать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт природного газа из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа», — сообщает агентство со ссылкой на проект документа Евросоюза. Еврокомиссия может принять решение о развитии взаимоотношений с африканскими странами уже к концу мая, уточняется в статье.

Ранее сообщалось, что Запад загнал себя в ловушку из-за антироссийских санкций. По данным Bloomberg, Европа уже сократила потребление российского газа в три раза. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС сможет отказаться от импорта российских энергоресурсов к концу 2022 года.

Страны Евросоюза решили отказаться от нефти и газа из России из-за спецоперации Москвы на Украине. Многие государства также ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их.

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Европейский союз намерен развивать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт природного газа из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа», — сообщает агентство со ссылкой на проект документа Евросоюза. Еврокомиссия может принять решение о развитии взаимоотношений с африканскими странами уже к концу мая, уточняется в статье. Ранее сообщалось, что Запад загнал себя в ловушку из-за антироссийских санкций. По данным Bloomberg, Европа уже сократила потребление российского газа в три раза. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС сможет отказаться от импорта российских энергоресурсов к концу 2022 года. Страны Евросоюза решили отказаться от нефти и газа из России из-за спецоперации Москвы на Украине. Многие государства также ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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