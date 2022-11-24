Народная милиция: Украина начнет наступление на ЛНР через неделю

24 ноября 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

ВСУ формируют ударные группы, сообщил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина возобновит наступление на Луганскую народную республику через неделю. Об этом в своем telegram-канале заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «ВСУ планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших 5-7 дней», — написал Марочко. По его словам, это время нужно Украине для того, чтобы восполнить потери и сформировать ударные группы, которые также должны пройти боевое слаживание.

Украина возобновит наступление на Луганскую народную республику через неделю. Об этом в своем telegram-канале заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «ВСУ планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших 5-7 дней», — написал Марочко. По его словам, это время нужно Украине для того, чтобы восполнить потери и сформировать ударные группы, которые также должны пройти боевое слаживание.