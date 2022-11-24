Народная милиция: Украина начнет наступление на ЛНР через неделю

ВСУ формируют ударные группы, сообщил Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина возобновит наступление на Луганскую народную республику через неделю. Об этом в своем telegram-канале заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«ВСУ планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших 5-7 дней», — написал Марочко. По его словам, это время нужно Украине для того, чтобы восполнить потери и сформировать ударные группы, которые также должны пройти боевое слаживание.