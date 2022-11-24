Народная милиция: Украина начнет наступление на ЛНР через неделю

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
ВСУ формируют ударные группы, сообщил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина возобновит наступление на Луганскую народную республику через неделю. Об этом в своем telegram-канале заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«ВСУ планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших 5-7 дней», — написал Марочко. По его словам, это время нужно Украине для того, чтобы восполнить потери и сформировать ударные группы, которые также должны пройти боевое слаживание.

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Украина возобновит наступление на Луганскую народную республику через неделю. Об этом в своем telegram-канале заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «ВСУ планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших 5-7 дней», — написал Марочко. По его словам, это время нужно Украине для того, чтобы восполнить потери и сформировать ударные группы, которые также должны пройти боевое слаживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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