Пермские власти ищут способ сохранить «Ласточку» до Екатеринбурга

Наполняемость «Ласточек» — менее 44% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По просьбам пермяков, правительство края ищет способы сохранить «Ласточку» из Перми в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

«Судя по статистике РЖД, наполняемость не очень высокая — около 44%. Но в наш адрес поступает множество обращений от граждан, с просьбой сохранить «Ласточку». Мы сейчас озадачились этой проблемой, уже ведем переговоры с федерацией, постараемся сделать максимально удобно для людей, постараемся вернуть «Ласточку», — заявил Вешняков.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки разозлились из-за отмены «Ласточек» из Перми в Екатеринбург с 12 декабря. Такое решение федеральной пассажирской компании породило большое количество обсуждений в соцсетях.