23 ноября 2022

Пермские власти ищут способ сохранить «Ласточку» до Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖД станции и электропоезда. Пермь, электропоезд ласточка, электропоезд, электрички, железная дорога, жд вокзал пермь 1, жд депо
Наполняемость «Ласточек» — менее 44% Фото:

По просьбам пермяков, правительство края ищет способы сохранить «Ласточку» из Перми в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

«Судя по статистике РЖД, наполняемость не очень высокая — около 44%. Но в наш адрес поступает множество обращений от граждан, с просьбой сохранить «Ласточку». Мы сейчас озадачились этой проблемой, уже ведем переговоры с федерацией, постараемся сделать максимально удобно для людей, постараемся вернуть «Ласточку», — заявил Вешняков.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки разозлились из-за отмены «Ласточек» из Перми в Екатеринбург с 12 декабря. Такое решение федеральной пассажирской компании породило большое количество обсуждений в соцсетях.

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По просьбам пермяков, правительство края ищет способы сохранить «Ласточку» из Перми в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. «Судя по статистике РЖД, наполняемость не очень высокая — около 44%. Но в наш адрес поступает множество обращений от граждан, с просьбой сохранить «Ласточку». Мы сейчас озадачились этой проблемой, уже ведем переговоры с федерацией, постараемся сделать максимально удобно для людей, постараемся вернуть «Ласточку», — заявил Вешняков. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки разозлились из-за отмены «Ласточек» из Перми в Екатеринбург с 12 декабря. Такое решение федеральной пассажирской компании породило большое количество обсуждений в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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