23 ноября 2022

В Златоусте закроют кафе из-за работника-мигранта

© Служба новостей «URA.RU»
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Банкетный стол. Челябинск, банкет, угощение, кафе, закуска, фуршет, ресторан, еда
Кафе не будет работать две недели Фото:

В Златоусте (Челябинская область) временно закроют кафе, в котором нарушили правила заключения договора с иностранцем и уведомления миграционной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по региону.

«Уведомление не соответствовало установленному образцу, кроме того, в некоторых местах отсутствовали подписи работодателя и документ не был прошит. Предприниматель вину признала. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 14 дней», — уточнили в ведомстве.

Хозяйке ресторана удалось избежать штрафа. Суд также учел финансовое положение и наличие малолетнего ребенка. Нарушение было по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).

Ранее сообщалось, что в Озерске снесут ресторан, оформленный как гараж. Хозяйка заведения занималась самоуправством, а на закрытие ресторана повлияло обращение мэрии в суд.

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В Златоусте (Челябинская область) временно закроют кафе, в котором нарушили правила заключения договора с иностранцем и уведомления миграционной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по региону. «Уведомление не соответствовало установленному образцу, кроме того, в некоторых местах отсутствовали подписи работодателя и документ не был прошит. Предприниматель вину признала. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 14 дней», — уточнили в ведомстве. Хозяйке ресторана удалось избежать штрафа. Суд также учел финансовое положение и наличие малолетнего ребенка. Нарушение было по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Ранее сообщалось, что в Озерске снесут ресторан, оформленный как гараж. Хозяйка заведения занималась самоуправством, а на закрытие ресторана повлияло обращение мэрии в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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