В Златоусте закроют кафе из-за работника-мигранта

24 ноября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Кафе не будет работать две недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) временно закроют кафе, в котором нарушили правила заключения договора с иностранцем и уведомления миграционной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по региону. «Уведомление не соответствовало установленному образцу, кроме того, в некоторых местах отсутствовали подписи работодателя и документ не был прошит. Предприниматель вину признала. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 14 дней», — уточнили в ведомстве. Хозяйке ресторана удалось избежать штрафа. Суд также учел финансовое положение и наличие малолетнего ребенка. Нарушение было по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Ранее сообщалось, что в Озерске снесут ресторан, оформленный как гараж. Хозяйка заведения занималась самоуправством, а на закрытие ресторана повлияло обращение мэрии в суд.

В Златоусте (Челябинская область) временно закроют кафе, в котором нарушили правила заключения договора с иностранцем и уведомления миграционной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по региону. «Уведомление не соответствовало установленному образцу, кроме того, в некоторых местах отсутствовали подписи работодателя и документ не был прошит. Предприниматель вину признала. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 14 дней», — уточнили в ведомстве. Хозяйке ресторана удалось избежать штрафа. Суд также учел финансовое положение и наличие малолетнего ребенка. Нарушение было по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Ранее сообщалось, что в Озерске снесут ресторан, оформленный как гараж. Хозяйка заведения занималась самоуправством, а на закрытие ресторана повлияло обращение мэрии в суд.