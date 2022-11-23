23 ноября 2022

Потоп парализовал работу элитного пермского лицея на неделю

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Учебное заведение закрыто после потопа Фото:

В Перми затопило корпус лицея № 10, расположенный на ул. Льва Шатрова. Из-за этого все ученики были отправлены на дистанционное обучение. О случившемся URA.RU сообщили в самом учебном заведении.

«Корпус лицея закрыт с 21 ноября. Ориентировочно занятия возобновятся в понедельник, 28 ноября. Сейчас специалисты проверяют не пострадала ли электрика в результате затопления», — сообщили корреспонденту URA.RU в лицее.

По словам сотрудников, причиной потопа стал незакрытый кран в туалете. На время закрытия лицея для детей организовано дистанционное обучение. В администрации Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют закрытие учебного заведения.

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В Перми затопило корпус лицея № 10, расположенный на ул. Льва Шатрова. Из-за этого все ученики были отправлены на дистанционное обучение. О случившемся URA.RU сообщили в самом учебном заведении. «Корпус лицея закрыт с 21 ноября. Ориентировочно занятия возобновятся в понедельник, 28 ноября. Сейчас специалисты проверяют не пострадала ли электрика в результате затопления», — сообщили корреспонденту URA.RU в лицее. По словам сотрудников, причиной потопа стал незакрытый кран в туалете. На время закрытия лицея для детей организовано дистанционное обучение. В администрации Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют закрытие учебного заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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