Потоп парализовал работу элитного пермского лицея на неделю

В Перми затопило корпус лицея № 10, расположенный на ул. Льва Шатрова. Из-за этого все ученики были отправлены на дистанционное обучение. О случившемся URA.RU сообщили в самом учебном заведении.
«Корпус лицея закрыт с 21 ноября. Ориентировочно занятия возобновятся в понедельник, 28 ноября. Сейчас специалисты проверяют не пострадала ли электрика в результате затопления», — сообщили корреспонденту URA.RU в лицее.
По словам сотрудников, причиной потопа стал незакрытый кран в туалете. На время закрытия лицея для детей организовано дистанционное обучение. В администрации Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют закрытие учебного заведения.
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