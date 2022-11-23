Потоп парализовал работу элитного пермского лицея на неделю

24 ноября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Учебное заведение закрыто после потопа Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми затопило корпус лицея № 10, расположенный на ул. Льва Шатрова. Из-за этого все ученики были отправлены на дистанционное обучение. О случившемся URA.RU сообщили в самом учебном заведении. «Корпус лицея закрыт с 21 ноября. Ориентировочно занятия возобновятся в понедельник, 28 ноября. Сейчас специалисты проверяют не пострадала ли электрика в результате затопления», — сообщили корреспонденту URA.RU в лицее. По словам сотрудников, причиной потопа стал незакрытый кран в туалете. На время закрытия лицея для детей организовано дистанционное обучение. В администрации Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют закрытие учебного заведения.

В Перми затопило корпус лицея № 10, расположенный на ул. Льва Шатрова. Из-за этого все ученики были отправлены на дистанционное обучение. О случившемся URA.RU сообщили в самом учебном заведении. «Корпус лицея закрыт с 21 ноября. Ориентировочно занятия возобновятся в понедельник, 28 ноября. Сейчас специалисты проверяют не пострадала ли электрика в результате затопления», — сообщили корреспонденту URA.RU в лицее. По словам сотрудников, причиной потопа стал незакрытый кран в туалете. На время закрытия лицея для детей организовано дистанционное обучение. В администрации Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют закрытие учебного заведения.