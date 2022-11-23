Власти в Пермском крае помогли добровольцам отправиться на фронт. Фото

24 ноября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Из Оханского округа в зону проведения спецоперации выехали четверо жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Оханского округа (Пермский край) помогли четырем добровольцам отправиться на фронт. Они предоставили своим землякам транспорт и снабдили необходимыми вещами, сообщается на официальной странице администрации Оханска в соцсети «ВКонтакте». «Четверо наших земляков, выразивших желание добровольно отправиться в зону боевого столкновения на Донбасс, получили добро от военкомата. Самолет у ребят был ранним утром, поэтому отправку назначили на глубокую ночь, а все организационные хлопоты взяла на себя администрация Оханского округа. Во-первых, добровольцам предоставили транспорт. Во-вторых, гуманитарную помощь, которую продолжают собирать жители города», — сообщается в группе мэрии в соцсети. По информации чиновников, «будущие бойцы отбыли полностью экипированными». После объявления частичной мобилизации многие жители Пермского края решили добровольно отправиться в зону проведения спецоперации, не дожидаясь повесток. По словам экс-депутата и участника СВО Александра Григоренко, который вновь решил поехать на фронт, сейчас добровольцев в казармах «в несколько раз больше, чем было весной». Специальная военная операция проводится на Украине с конца февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. По словам президента России Владимира Путина, безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Администрация Оханского округа помогла добровольцам с необходимыми вещами и предоставила транспорт Фото: страница администрации Оханского городского округа, «ВКонтакте»

Власти Оханского округа (Пермский край) помогли четырем добровольцам отправиться на фронт. Они предоставили своим землякам транспорт и снабдили необходимыми вещами, сообщается на официальной странице администрации Оханска в соцсети «ВКонтакте». «Четверо наших земляков, выразивших желание добровольно отправиться в зону боевого столкновения на Донбасс, получили добро от военкомата. Самолет у ребят был ранним утром, поэтому отправку назначили на глубокую ночь, а все организационные хлопоты взяла на себя администрация Оханского округа. Во-первых, добровольцам предоставили транспорт. Во-вторых, гуманитарную помощь, которую продолжают собирать жители города», — сообщается в группе мэрии в соцсети. По информации чиновников, «будущие бойцы отбыли полностью экипированными». После объявления частичной мобилизации многие жители Пермского края решили добровольно отправиться в зону проведения спецоперации, не дожидаясь повесток. По словам экс-депутата и участника СВО Александра Григоренко, который вновь решил поехать на фронт, сейчас добровольцев в казармах «в несколько раз больше, чем было весной». Специальная военная операция проводится на Украине с конца февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. По словам президента России Владимира Путина, безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.