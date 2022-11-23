23 ноября 2022

Власти в Пермском крае помогли добровольцам отправиться на фронт. Фото

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Из Оханского округа в зону проведения спецоперации выехали четверо жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Оханского округа (Пермский край) помогли четырем добровольцам отправиться на фронт. Они предоставили своим землякам транспорт и снабдили необходимыми вещами, сообщается на официальной странице администрации Оханска в соцсети «ВКонтакте».

«Четверо наших земляков, выразивших желание добровольно отправиться в зону боевого столкновения на Донбасс, получили добро от военкомата. Самолет у ребят был ранним утром, поэтому отправку назначили на глубокую ночь, а все организационные хлопоты взяла на себя администрация Оханского округа. Во-первых, добровольцам предоставили транспорт. Во-вторых, гуманитарную помощь, которую продолжают собирать жители города», — сообщается в группе мэрии в соцсети. По информации чиновников, «будущие бойцы отбыли полностью экипированными».

После объявления частичной мобилизации многие жители Пермского края решили добровольно отправиться в зону проведения спецоперации, не дожидаясь повесток. По словам экс-депутата и участника СВО Александра Григоренко, который вновь решил поехать на фронт, сейчас добровольцев в казармах «в несколько раз больше, чем было весной».

Специальная военная операция проводится на Украине с конца февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. По словам президента России Владимира Путина, безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

Администрация Оханского округа помогла добровольцам с необходимыми вещами и предоставила транспорт
Фото:

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Власти Оханского округа (Пермский край) помогли четырем добровольцам отправиться на фронт. Они предоставили своим землякам транспорт и снабдили необходимыми вещами, сообщается на официальной странице администрации Оханска в соцсети «ВКонтакте». «Четверо наших земляков, выразивших желание добровольно отправиться в зону боевого столкновения на Донбасс, получили добро от военкомата. Самолет у ребят был ранним утром, поэтому отправку назначили на глубокую ночь, а все организационные хлопоты взяла на себя администрация Оханского округа. Во-первых, добровольцам предоставили транспорт. Во-вторых, гуманитарную помощь, которую продолжают собирать жители города», — сообщается в группе мэрии в соцсети. По информации чиновников, «будущие бойцы отбыли полностью экипированными». После объявления частичной мобилизации многие жители Пермского края решили добровольно отправиться в зону проведения спецоперации, не дожидаясь повесток. По словам экс-депутата и участника СВО Александра Григоренко, который вновь решил поехать на фронт, сейчас добровольцев в казармах «в несколько раз больше, чем было весной». Специальная военная операция проводится на Украине с конца февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. По словам президента России Владимира Путина, безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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