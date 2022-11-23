Дума ХМАО приняла дефицитный бюджет на 2023 год

24 ноября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Дефицит бюджета составил 42 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла бюджет на 2023 год в первом чтении. Это решение они приняли во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Доходы запланированы в размере 287 миллиардов рублей, расходы составили 329 миллиардов. Дефицит составит 42 млрд», — отметил председатель комитета думы по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Колодич. Доходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 6,9%, а расходы на 7,7%. 72% — это расходы, которые связаны с социальными нуждами населения. 32 парламентария проголосовали за, 3 человека против, еще трое воздержались. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты думы ХМАО утвердили бюджет Югры на 2022 год с дефицитом в 33 млрд рублей. Доходная часть окружного бюджета на 2022 год составила порядка 251,2 млрд рублей, а расходная — 284,7 млрд рублей.

Дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла бюджет на 2023 год в первом чтении. Это решение они приняли во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Доходы запланированы в размере 287 миллиардов рублей, расходы составили 329 миллиардов. Дефицит составит 42 млрд», — отметил председатель комитета думы по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Колодич. Доходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 6,9%, а расходы на 7,7%. 72% — это расходы, которые связаны с социальными нуждами населения. 32 парламентария проголосовали за, 3 человека против, еще трое воздержались. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты думы ХМАО утвердили бюджет Югры на 2022 год с дефицитом в 33 млрд рублей. Доходная часть окружного бюджета на 2022 год составила порядка 251,2 млрд рублей, а расходная — 284,7 млрд рублей.