Дума ХМАО приняла дефицитный бюджет на 2023 год

Дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла бюджет на 2023 год в первом чтении. Это решение они приняли во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.
«Доходы запланированы в размере 287 миллиардов рублей, расходы составили 329 миллиардов. Дефицит составит 42 млрд», — отметил председатель комитета думы по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Колодич.
Доходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 6,9%, а расходы на 7,7%. 72% — это расходы, которые связаны с социальными нуждами населения. 32 парламентария проголосовали за, 3 человека против, еще трое воздержались.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты думы ХМАО утвердили бюджет Югры на 2022 год с дефицитом в 33 млрд рублей. Доходная часть окружного бюджета на 2022 год составила порядка 251,2 млрд рублей, а расходная — 284,7 млрд рублей.
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