У заместителей губернатора Тюменской области появились новые обязанности

Все заместители губернатора Тюменской области будут обязаны искать способы привлечения инвестиций в регион. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы.
«Теперь за привлечение инвестиций будут отвечать не один, а все заместители губернатора. Чтобы не упустить неочевидные возможности привлечения инвестиций», — заявил Александр Моор.
По словам губернатора, эта инициатива связана с необходимостью сохранения благоприятного инвестиционного климата в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что глава Тюменской области выбрал себе нового заместителя. На эту должность он назначил Ольгу Мамонтову.
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