23 ноября 2022
22 ноября 2022

У заместителей губернатора Тюменской области появились новые обязанности

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
Заместители губернатора будут привлекать инвестиции в Тюменскую область Фото:

Все заместители губернатора Тюменской области будут обязаны искать способы привлечения инвестиций в регион. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы.

«Теперь за привлечение инвестиций будут отвечать не один, а все заместители губернатора. Чтобы не упустить неочевидные возможности привлечения инвестиций», — заявил Александр Моор.

По словам губернатора, эта инициатива связана с необходимостью сохранения благоприятного инвестиционного климата в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что глава Тюменской области выбрал себе нового заместителя. На эту должность он назначил Ольгу Мамонтову.

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Все заместители губернатора Тюменской области будут обязаны искать способы привлечения инвестиций в регион. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы. «Теперь за привлечение инвестиций будут отвечать не один, а все заместители губернатора. Чтобы не упустить неочевидные возможности привлечения инвестиций», — заявил Александр Моор. По словам губернатора, эта инициатива связана с необходимостью сохранения благоприятного инвестиционного климата в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что глава Тюменской области выбрал себе нового заместителя. На эту должность он назначил Ольгу Мамонтову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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