У заместителей губернатора Тюменской области появились новые обязанности

24 ноября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Заместители губернатора будут привлекать инвестиции в Тюменскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все заместители губернатора Тюменской области будут обязаны искать способы привлечения инвестиций в регион. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы. «Теперь за привлечение инвестиций будут отвечать не один, а все заместители губернатора. Чтобы не упустить неочевидные возможности привлечения инвестиций», — заявил Александр Моор. По словам губернатора, эта инициатива связана с необходимостью сохранения благоприятного инвестиционного климата в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что глава Тюменской области выбрал себе нового заместителя. На эту должность он назначил Ольгу Мамонтову.

Все заместители губернатора Тюменской области будут обязаны искать способы привлечения инвестиций в регион. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы. «Теперь за привлечение инвестиций будут отвечать не один, а все заместители губернатора. Чтобы не упустить неочевидные возможности привлечения инвестиций», — заявил Александр Моор. По словам губернатора, эта инициатива связана с необходимостью сохранения благоприятного инвестиционного климата в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что глава Тюменской области выбрал себе нового заместителя. На эту должность он назначил Ольгу Мамонтову.