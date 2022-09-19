Губернатор Александр Моор выбрал себе нового заместителя

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил своим заместителем Ольгу Мамонтову

Ольга Мамонтова вошла в число заместителей губернатора Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Ольгу Мамонтову на должность своего заместителя. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Ранее эту позицию покинула Елена Еремеева.

«20 сентября губернатор Тюменской области назначил Мамонтову Ольгу Вячеславовну на должность заместителя губернатора Тюменской области. Ольга Вячеславовна также продолжит руководство аппаратом губернатора», — сообщили URA.RU в инфоцентре правительства региона.

Ольге Мамонтовой 49 лет. Она окончила Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция», прошла переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начинала в прокуратуре Ленинского района Тюмени и тюменской таможне. С 1999 года стала муниципальным служащим: в администрации Тюмени занимала позиции начальника юридического отдела комитета ЖКХ, консультанта-помощника заместителя главы города, консультанта управление делами, и. о. заместителя председателя комитета по жилью.

С 2005 года Мамонтова замещала должность помощника судьи Арбитражного суда региона, затем вернулась на работу в мэрию. С 2018 являлась помощником губернатора Тюменской области, а со 2 декабря 2019 была назначена на должность руководителя аппарата губернатора.

В новые обязанности Ольги Мамонтовой войдет координация и контроль деятельности управлений записи актов гражданского состояния, госзакупок Тюменской области, а также комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области и главного правового управления правительства региона. Как писало URA.RU, ранее должность замгубернатора покинула Елена Еремеева.