В Тюмени пропала без вести девочка-подросток. Фото

24 ноября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

О судьбе ребенка ничего не известно с 14:00 23 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени почти сутки ищут 14-летнюю Милену Межавикину, которая ушла из дома 23 ноября и пропала без вести. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропал подросток! Межавикина Милена Сергеевна, 2008 года рождения. 23 ноября ушла из дома на улице Лесопарковой и до настоящего времени ее местоположение не уставлено», — сообщают поисковики. Девочка была одета во все черное: пуховик, шапку и угги. Ее рост 165-170 см, у подростка короткая стрижка и русые волосы. Информацию о пропавшей можно сообщить, но номеру 112. Также сведения принимают волонтеры — 8-932-32-39-911. Фото: «Белая Сова — Тюмень»

В Тюмени почти сутки ищут 14-летнюю Милену Межавикину, которая ушла из дома 23 ноября и пропала без вести. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропал подросток! Межавикина Милена Сергеевна, 2008 года рождения. 23 ноября ушла из дома на улице Лесопарковой и до настоящего времени ее местоположение не уставлено», — сообщают поисковики. Девочка была одета во все черное: пуховик, шапку и угги. Ее рост 165-170 см, у подростка короткая стрижка и русые волосы. Информацию о пропавшей можно сообщить, но номеру 112. Также сведения принимают волонтеры — 8-932-32-39-911.