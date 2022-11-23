23 ноября 2022
22 ноября 2022

В Тюмени пропала без вести девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, школьники, ученица
О судьбе ребенка ничего не известно с 14:00 23 ноября Фото:

В Тюмени почти сутки ищут 14-летнюю Милену Межавикину, которая ушла из дома 23 ноября и пропала без вести. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Пропал подросток! Межавикина Милена Сергеевна, 2008 года рождения. 23 ноября ушла из дома на улице Лесопарковой и до настоящего времени ее местоположение не уставлено», — сообщают поисковики.

Девочка была одета во все черное: пуховик, шапку и угги. Ее рост 165-170 см, у подростка короткая стрижка и русые волосы.

Информацию о пропавшей можно сообщить, но номеру 112. Также сведения принимают волонтеры — 8-932-32-39-911.

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В Тюмени почти сутки ищут 14-летнюю Милену Межавикину, которая ушла из дома 23 ноября и пропала без вести. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропал подросток! Межавикина Милена Сергеевна, 2008 года рождения. 23 ноября ушла из дома на улице Лесопарковой и до настоящего времени ее местоположение не уставлено», — сообщают поисковики. Девочка была одета во все черное: пуховик, шапку и угги. Ее рост 165-170 см, у подростка короткая стрижка и русые волосы. Информацию о пропавшей можно сообщить, но номеру 112. Также сведения принимают волонтеры — 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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