О судьбе ребенка ничего не известно с 14:00 23 ноября
В Тюмени почти сутки ищут 14-летнюю Милену Межавикину, которая ушла из дома 23 ноября и пропала без вести. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».
«Пропал подросток! Межавикина Милена Сергеевна, 2008 года рождения. 23 ноября ушла из дома на улице Лесопарковой и до настоящего времени ее местоположение не уставлено», — сообщают поисковики.
Девочка была одета во все черное: пуховик, шапку и угги. Ее рост 165-170 см, у подростка короткая стрижка и русые волосы.
Информацию о пропавшей можно сообщить, но номеру 112. Также сведения принимают волонтеры — 8-932-32-39-911.
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