Челябинское заксобрание проголосовало за дефицитный бюджет

Дефицит областного бюджета запланирован в размере 51,5 млрд рублей Фото: Олег Черных © URA.RU

Депутаты Заксобрания Челябинской области 24 ноября проголосовали в первом чтении за главный финансовый документ региона — бюджет на 2023 год. Будущий бюджет будет дефицитный, но в челябинском правительстве заявили, что готовы задействовать все ресурсы, чтобы исправить эту ситуацию.

«В нынешних условиях давать прогнозы сложно. От неприятных ситуаций мы страхуемся. Для снижения размера дефицита бюджета будем задействовать все имеющиеся у нас ресурсы. Отмечу, что главным приоритетом бюджета 2023 года остаются меры соцподдержки населению в объеме 87,4 млрд рублей», — заявил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, озвучивая характеристики бюджета перед его принятием.

По словам министра, запланированный объем доходов в 2023 году в регионе составит 226 млрд рублей (на 3% больше, чем в первоначальном бюджете 2022 года). В первую очередь это собственные доходы региона. Дефицит областного бюджета запланирован в размере 51,5 млрд рублей. Эта сумма будет покрываться остатками средств текущего года и федеральными бюджетными кредитами.

«Полностью учтено исполнение социальных обязательств, включая ежегодную индексацию выплат, установленных областным законодательством, а также реализацию национальных проектов, исполнение указов президента. Предусмотрена поддержка семей мобилизованных южноуральцев и помощь военнослужащим», — комментирует законопроект спикер ЗСО Александр Лазарев.

В непростой геополитической ситуации в бюджет области на 2023 год также заложена помощь подшефным территориям в ДНР. Существенный объем областных средств будет направлен и муниципалитетам на ЖКХ, газификацию и благоустройство.

Депутаты заксобрания отмечают, что проект областного бюджета на 2023 год адаптирован к текущим условиям с учетом дальнейшего развития Южного Урала. Окончательное принятие бюджета с учетом всех мнений и поправок запланировано на 22 декабря.